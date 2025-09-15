“우리 갇힌 동물 된 듯, 이러다 미치나 싶었다”

방금 들어온 뉴스

“우리 갇힌 동물 된 듯, 이러다 미치나 싶었다”

김우진 기자
김우진, 박상연, 허백윤 기자
입력 2025-09-15 00:55
수정 2025-09-15 05:56
‘美 구금’ 30대 엔지니어 단독 인터뷰

“1.5평 방 창문 있어도 햇빛 안 들어
물통 속엔 벌레들 둥둥·식사는 개밥”
‘방한’ 美국무부 부장관 첫 유감 표명
미국 이민당국﻿ 단속으로 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 ﻿배터리 공장 건설 현장에서 지난 4일 체포·구금됐던 근로자들의 손목에 수갑이 채워져 있다(왼쪽·가운데 사진). 오른쪽 사진은 버스를 탄 근로자들이 이동하고 있는 모습.연합뉴스
미국 이민당국﻿ 단속으로 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 ﻿배터리 공장 건설 현장에서 지난 4일 체포·구금됐던 근로자들의 손목에 수갑이 채워져 있다(왼쪽·가운데 사진). 오른쪽 사진은 버스를 탄 근로자들이 이동하고 있는 모습.연합뉴스


미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에 들이닥친 미국 이민당국에 의해 구금됐던 근로자들이 지난 12일 고국 땅을 밟았지만, 머나먼 타지에서 갇혀 있었던 7일은 평생 지울 수 없는 상흔으로 남게 됐다. 이민법 위반 혐의로 체포됐던 30대 엔지니어 A씨는 14일 서울신문과의 인터뷰에서 “구금시설 안에서 마치 동물원 우리에 갇혀 왔다갔다 하루 종일 반복하는 동물처럼 행동했다”며 “이러다가 미치는 거구나 싶었다”고 했다.

이들이 갇힌 1.5평(5㎡) 남짓한 방에는 주먹만 한 크기의 창문이 있었지만 햇빛은 들어오지 않았고, 구금 초기 수용됐던 공간에는 창문조차 없었다고 한다. A씨는 “햇빛을 좀 보게 해 달라고 요청했지만 번번이 묵살됐다”고 했다.

식사로 나온 콩 통조림과 식빵은 ‘개밥’이나 다름없었다. ﻿물통엔 거미와 장구벌레 등 온갖 벌레들이 둥둥 떠다녔다. A씨는 “구역질이 나왔지만 마셨다”고 설명했다.

미국 이민세관단속국(ICE)과의 인터뷰를 지켜보던 교도관은 A씨 등 한국인에게 “김(Kim)? 로켓맨(트럼프 대통령이 북한 김정은에게 붙인 별명)?”이라며 웃기도 했다고 한다.

한편 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관은 ﻿한미 외교차관 회담에서 미 고위 당국자 가운데 처음으로 구금 사태에 대해 유감을 표했다. 랜도 부장관은 “도널드 트럼프 대통령도 이 문제에 높은 관심을 갖고 있는 만큼 귀국자들이 미국에 재입국 시 어떠한 불이익도 없을 것이며 어떠한 유사사태도 발생하지 않도록 노력할 것”이라고 했다.
김우진·박상연·허백윤 기자
2025-09-15 1면
