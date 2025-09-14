‘뚜벅이들’에 가장 사랑받는 제주 올레길 7코스… 세계 어린이들의 놀이터 변신

이미지 확대 제주도와 ㈔제주올레는 오는 20일부터 21일까지 제주올레 7코스 일원에서 ‘2025 펠롱펠롱 제주올레 글로벌 어린이 걷기 축제’를 개최한다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도와 ㈔제주올레는 오는 20일부터 21일까지 제주올레 7코스 일원에서 ‘2025 펠롱펠롱 제주올레 글로벌 어린이 걷기 축제’를 개최한다. 제주도 제공

이미지 확대 총 12㎞에 달하는 제주올레 7코스 일부를 걷는 ‘2025 펠롱펠롱 제주올레 글로벌 어린이 걷기 축제’ 곳곳에선 세계 전통놀이 체험장인 ‘글로벌 존’과 제주어 미션 게임, 문화예술 공연 등 다채로운 즐길 거리가 마련된다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 총 12㎞에 달하는 제주올레 7코스 일부를 걷는 ‘2025 펠롱펠롱 제주올레 글로벌 어린이 걷기 축제’ 곳곳에선 세계 전통놀이 체험장인 ‘글로벌 존’과 제주어 미션 게임, 문화예술 공연 등 다채로운 즐길 거리가 마련된다. 제주도 제공

올레꾼들이 가장 아름다운 코스로 꼽는 제주 올레길 7코스가 세계 어린이들의 놀이터로 변신한다.제주도와 ㈔제주올레는 오는 20일부터 21일까지 제주올레 7코스 일원에서 ‘2025 펠롱펠롱 제주올레 글로벌 어린이 걷기 축제’를 개최한다고 14일 밝혔다.펠롱펠롱은 제주어로 빛이 잠깐잠깐 연하게 비치는 모양을 일컫는다.그동안 제주도와 제주올레는 한-아세안센터, 한국관광공사 해외지부, 일본·몽골 등 ‘자매의 길’ 네트워크, 주한 외국 대사관·영사관, 외국인 학교 및 커뮤니티를 통한 다각적인 해외 홍보로 제주올레의 가치를 세계에 알리고 국제 행사로서의 위상을 다졌다.총 12㎞에 달하는 제주올레 7코스 일부를 걷는 이번 축제는 첫날 제주월드컵경기장에서 제주농원까지, 둘째 날 제주농원에서 제주올레여행자센터까지 이어진다.걷는 길 곳곳에는 세계 전통놀이 체험장인 ‘글로벌 존’과 제주어 미션 게임, 문화예술 공연 등 다채로운 즐길 거리가 마련된다. 또한 어린이 해설사가 직접 코스를 안내하고 개·폐막식과 버스킹 무대에서는 어린이 예술인들의 공연이 펼쳐져 아이들이 주인공이 되는 특별한 경험을 선사한다.만 5세부터 12세까지 어린이 누구나 참여할 수 있으며 걷기행사, 전통놀이 체험, 페이스 페인팅 등 일부 프로그램은 사전신청 없이도 현장에서 즐길 수 있다.김양보 제주도 관광교류국장은 “이번 축제는 국내 어린이들뿐 아니라 해외 어린이들도 함께 어울리며 자연·생태·문화적 가치를 나누는 특별한 자리”라며, “제주가 글로벌 가족여행지로 도약하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.행사 세부내용은 제주올레트레일 공식 홈페이지(https://www.jejuolle.org)에서 확인할 수 있다.