‘안전한 귀성길을 위해’ 송파구, 자동차 무상 점검 실시

가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?

가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?

1. 허용해선 안된다 2. 이젠 허용해도 된다 3. 관심없다.