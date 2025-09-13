[포토] 비 내리는 오봉저수지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 해안 및 산간 지역을 중심으로 100㎜ 이상의 많은 비가 내리면서 극심한 가뭄을 겪는 강릉의 오봉저수지 저수율이 소폭 상승하고, 인제 현리교에는 홍수주의보가 내려졌다.13일 강원지방기상청에 따르면 전날부터 내린 비로 이날 오전 10시 현재 속초 노학 140㎜, 양양 100㎜, 강릉 91.5㎜, 춘천 75㎜, 인제 69.5㎜, 원주 57.5㎜, 화천 44.5㎜, 평창 39㎜ 등의 강수량을 기록했다.극심한 가뭄을 겪는 강릉 오봉저수지 영향권의 경우 강릉 닭목재 80.5㎜, 강릉 왕산 74㎜, 강릉 도마 70.5㎜의 강수량을 기록했다. 강릉에 일 강수량 기준 강수량이 30㎜를 넘긴 것은 지난 7월 15일(39.7㎜) 이후 60일 만이다.이에 따라 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있는 오봉저수지의 저수율은 오전 10시 기준 12.1%로(평년 71.4%) 전날보다 0.6%포인트 상승했다.해갈에 이르기에는 턱없이 부족하지만, 저수율이 상승한 것은 7월 23일 이후 52일 만이다.애초 예상한 최대 강수량 60㎜를 넘긴 데다, 비가 저수지에 유입되는 시간이 다소 걸리는 것을 고려하면 저수율은 점차 오를 것으로 전망된다.강릉 지역에 비가 내리면서 지역 소셜미디어에 상수원 오봉저수지 모습을 올리는 등 간절함을 담은 소식을 릴레이식으로 전하는 등 반가워했다.강원도소방본부는 이번 비가 14일 새벽까지 이어질 것으로 예보되자 이날 하루 운반급수를 중단하기로 했다.강원 영북지역을 중심으로 많은 비가 내리면서 인제군 기린면 현리교 지점에 홍수주의보가 내려지고 국립공원 탐방로 등이 통제됐다.한강홍수통제소는 이날 오전 7시 40분을 기해 인제군 현리교 지점에 홍수주의보를 발령했다.강원특별자치도소방본부에 따르면 이날 비 피해 신고 건수는 강릉 1건(배수), 영월 1건(나무전도) 등이다.강원도와 각 지자체는 호우에 따라 국립공원 탐방로 24곳, 둔치주차장 4곳 등을 통제했으며, 산사태 취약지역을 중심으로 예찰 활동을 강화하고 있다.양양군 평지, 고성군 평지, 속초시 평지, 강릉시 평지, 강원 중부 산지, 강원 북부 산지에는 호우주의보가 발효 중이다.일부 지역을 중심으로 14일 새벽까지 이어질 것으로 예보됐으며, 예상 강수량은 강원산지·남부 내륙 20∼70mm, 강원중·북부 내륙 5∼40mm이다.