윤호중 “비상계엄 지자체 가담 의혹, 행안부 자체 진상조사”(종합)

서울시 “행안부까지 정치성 조사…정치 공세에 당당히 맞설 것”

윤호중 행정안전부 장관이 지난 2일 국회에서 열린 국회 행정안전위원회와 가진 당정에서 신정훈 위원장을 비롯한 의원들에게 인사말을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 당정에서 발언하는 윤호중 행안부 장관 윤호중 행정안전부 장관이 지난 2일 국회에서 열린 국회 행정안전위원회와 가진 당정에서 신정훈 위원장을 비롯한 의원들에게 인사말을 하고 있다.

연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관은 12일 “12·3 비상계엄 당일 일부 지방자치단체의 가담 의혹과 관련해 행안부의 자체 진상조사를 실시하겠다”고 밝혔다.

윤 장관은 이날 페이스북에 “민주당 내란특검대응특별위원회의 행안부 자체 감찰단 구성 요청이 있었다”면서 이같이 말했다.그는 “철저한 진상 규명이 12·3 불법 비상계엄 사태의 재발을 막는 첫걸음이자, 국민적 의혹 해소의 첫 단추를 끼우는 일”이라며 “한 점의 의혹도 남지 않도록 신속하고 철저하게 조사해 국민께 보고드리겠다”고 강조했다.앞서 민주당 내란특검대응특위는 “서울·부산시의 ‘내란 부화수행(附和隨行)’ 정황이 드러났다”며 행안부의 감찰을 촉구한 바 있다.내란특검대응특위는 서울시와 행안부가 국회에 제출한 자료를 근거로 “서울시는 행안부의 지시가 있기 약 40분 앞서 지시 사항을 전파했다”고 주장했다.부산시에 대해서는 “행안부 지시보다 이르게 청사를 폐쇄했다고 뒤늦게 인정했다”고 지적했다.이에 대해 서울시는 “서울시가 행안부보다 앞서 자치구 등에 ‘청사 폐쇄 통제’ 전파를 했다는 내용은 사실무근”이라고 반박한 바 있다.서울시는 이날도 대변인 명의 입장문을 내고 “이미 여러 차례에 걸쳐 계엄 당일의 상황과 서울시의 조치 내용을 사실에 근거해 상세히 밝혀왔음에도 민주당 의원 등은 근거 없는 의혹 제기를 지속하고, 그 압박에 행안부까지 정치성 조사에 나서겠다고 한다”며 유감을 표명했다.서울시는 “정부는 어떤 경우에도 중심을 잃지 말아야 한다. 정부마저 이성을 잃은 정치 공세에 휘둘린다면, 어떻게 행정의 안정성을 유지할 수 있겠나”라며 “서울시는 한 점의 의혹도 없음을 밝힘으로써 정치 공세에 당당히 맞설 것”이라고 덧붙였다.