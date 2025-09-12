울산 등억온천단지, ‘모텔촌’ 이미지 벗고, ‘마을호텔’로 변신 추진

울주군, ‘마을호텔 전환 방안 수립 용역’ 내년 2월까지 완료 예정

울산 울주군 등억온천단지. 울주군 제공

울산 울주군 등억온천단지가 가족 여행에 맞춘 ‘마을호텔’로 변신한다.울주군은 최근 군청 비둘기홀에서 ‘등억온천단지 마을호텔 전환 방안 수립 용역 착수보고회’를 개최했다고 13일 밝혔다. 용역은 내년 2월 완료될 예정이다.마을호텔 전환 방안 수립 용역은 오래된 ‘모텔촌’의 부정적 이미지를 벗고, 대규모 민간투자 유치를 통한 관광 활성화에 초점을 맞춘다.등억온천단지는 1998년 울주군 상북면 등억알프스 일원 71만 2000㎡ 부지 기반시설 준공을 시작으로 운영된 대규모 온천단지다. 현재 숙박업소 47곳과 음식점 87곳이 영업을 하고 있다.하지만, 오래된 모텔촌 등의 부정적 이미지 때문에 관광 활성화 등에 어려움을 겪고 있다.이에 울주군은 용역을 통해 등억온천지구 내 숙박업소와 식당 등을 ‘마을호텔’ 개념으로 구역화해 하나의 브랜드로 통일된 공간으로 전환하는 방안을 모색한다. 이를 위해 군은 경남 남해 독일마을과 서울 북촌 노스텔지어를 벤치마킹한 뒤 등억온천단지 만의 특성을 살린 방안을 찾을 계획이다.또 영남알프스와 반구대 암각화 등 주변 관광 인프라와 연계한 민간 시설 중심의 관광 활성화도 추진할 계획이다. 등억온천단지 내 상인들도 새로운 변화에 적극적으로 협조할 계획이다.울주군 관계자는 “등억온천단지는 오랜 세월이 지난 만큼 시설 현대화와 관광 트렌드 변화에 맞춘 새로운 콘텐츠가 필요하다”며 “이번 마을호텔 전환 사업이 영남알프스 산악관광의 새로운 전기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.