“맛있는 거 사줄게 같이 가자”…인천서 초등생 유인하려던 40대 구속

“맛있는 거 사줄게 같이 가자”…인천서 초등생 유인하려던 40대 구속

강남주 기자
입력 2025-09-12 13:44
수정 2025-09-12 13:44
인천에서 초등학생을 유인하려고 시도했던 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

인천 남동경찰서는 미성년자 유인 미수 혐의로 A(40)씨를 구속했다고 12일 밝혔다.

A씨는 지난 8일 오후 3시 30분쯤 인천 남동구의 한 초등학교 정문 앞에서 이 학교 5학년인 B양에게 “맛있는 것 사줄게 같이 가자”며 유인하려다가 미수에 그친 혐의를 받고 있다.

B양이 “싫다”고 분명하게 거부했으나 A씨는 재차 유인을 시도한 것으로 파악됐다. A씨는 당시 B양을 마중 나온 B양 할머니가 손녀의 이름을 부르자 그대로 달아났다.

경찰은 하루 뒤인 지난 9일 B양 어머니로부터 신고를 받고 주변 폐쇄회로(CCTV) 등을 통해 A씨 신원을 특정, 미추홀구 자택에서 A씨를 긴급체포했다.

A씨는 경찰 조사에서 “B양이 귀여워서 맛있는 걸 사주고 싶었을 뿐 다른 의도는 없었다”며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “추가 조사를 마치고 검찰에 송치할 예정”이라고 말했다.
강남주 기자
위로