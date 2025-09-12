충남도 수산물 ‘온도센서 스티커’ 지원…소비자는 ‘신선도’ 확인

충남도 수산물 ‘온도센서 스티커’ 지원…소비자는 ‘신선도’ 확인

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-09-12 13:21
수정 2025-09-12 13:21
스티커 8만장 제작해 15개 지역 수산업체 제공

충남도가 지역 수산물 안전성 확보를 위해 제작 지원할 온도센서 스티커. 충남도 제공
충남도가 지역 수산물 안전성 확보를 위해 제작 지원할 온도센서 스티커. 충남도 제공


충남도가 소비자가 수산물의 신선도를 확인할 수 있는 ‘온도센서 스티커’를 제작해 지원한다.

12일 도에 따르면 지역 수산업체를 대상으로 수산물 온도 센서 스티커를 지원하는 시범 사업에 나섰다. 수산물 온도센서 스티커는 냉장·냉동 수산물 제품 포장에 부착하며 운송 과정 등에서 일정 온도 이상으로 올라가거나 상온에 2∼3시간 이상 노출되면 스티커가 파란색에서 빨간색으로 바뀐다. 이를 통해 업체는 안전하고 투명하게 수산물을 유통하고 소비자는 직접 신선도를 확인한 후 제품을 구매할 수 있다. 도는 냉장·냉동 수산물 제품에 대한 안전도 제고와 소비자 먹거리 안전성 보장, 충남 수산물 브랜드 가치 제고 등을 위해 온도센서 스티커 8만장을 제작해 지역에 본사 또는 공장을 둔 15개 업체에 배부키로 했다.

정병우 충남도 어촌산업과장은 “온도센서 스티커 지원 사업은 소비자의 먹거리 안전성을 강화하기 위한 목적”이라며 “충남 수산물이 신뢰받는 먹거리로 자리매김할 수 있도록 적극적인 안전 대책을 지속해 발굴하겠다”라고 밝혔다.

홍성 박승기 기자
