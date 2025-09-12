정부 “소비쿠폰, 소비회복·소상공인 매출 증대 효과”

방금 들어온 뉴스

정부 “소비쿠폰, 소비회복·소상공인 매출 증대 효과”

한지은 기자
한지은 기자
입력 2025-09-12 10:59
수정 2025-09-12 10:59
김민재 행안부 차관, '민생회복 소비쿠폰 2차 지급' 관련 브리핑
김민재 행정안전부 차관이 12일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 22일 개시되는 '민생회복 소비쿠폰 2차 지급' 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.09.12.

정부는 1차 민생회복 소비쿠폰 지급에 따른 소비회복과 소상공인 매출 증가 효과가 뚜렷이 나타났다고 12일 평가했다.

한국은행의 ‘소비자심리지수’는 소비쿠폰 지급이 시작된 7월, 2021년 이후 최고치인 110.8을 기록했고, 8월에는 111.4로 상승해 7년 7개월 만에 최고치로 치솟았다.

중소벤처기업부의 ‘소상공인 경기전망지수(BSI)’도 8월에 4개월 만에 반등한 이후 9월에는 올해 들어 최고치를 기록하는 등 내수 회복 조짐을 반영했다.

통계청의 7월 산업활동동향 소매판매액 지수는 전월 대비 2.5% 늘어나 29개월 만에 최대폭 상승했다.

올해 7월 21일부터 지급이 개시된 1차 소비쿠폰 신청은 이날 마무리된다. 이날 0시를 기준으로 지급 대상자의 98.9%인 5005만명이 소비쿠폰을 신청, 9조 634억원이 지급됐다.

소비쿠폰 지급률은 2021년 코로나 상생 국민지원금 신청·지급률인 98.7%를 상회한다.

1차 소비쿠폰은 전 국민을 대상으로 최소 15만~45만원까지 지급됐다. 1인당 15만원을 기준으로 차상위는 30만원, 기초생활수급자는 40만원이 주어졌다.

여기에 거주지역에 따라 추가 지원이 이뤄져 비수도권지역은 3만원, 농어촌 인구감소지역은 5만원이 각각 추가 지원됐다.

정부는 이런 소비회복 흐름을 이어가고자 이달 22일부터 전 국민 90%에 2차 소비쿠폰을 지급한다. 지급액은 1인당 10만원씩이다. 고액자산가를 제외한 소득 하위 90%가 2차 소비쿠폰 혜택을 보게 된다.
