재개발 현장 찾은 오세훈 “민간 주도로 압도적 속도·규모 주택 공급”

오세훈 서울시장이 재개발·재건축 현장을 찾아 “압도적 속도와 규모로 주택을 공급하겠다”면서 주민들에게 정비사업 성과를 설명했다.12일 서울시에 따르면 오 시장은 전날 중랑구민회관에서 열린 ‘대시민 정비사업 아카데미’에서 “속도·책임·삶의 질을 핵심으로 압도적 속도와 규모로 주택을 공급, 주택시장과 주거 안정 목표를 빠르게 달성하겠다”고 강조했다.그러면서 정부의 9·7 대책에 대해 오 시장은 “공공주도에 강조점을 뒀다. 정부가 직접 하면 더 속도가 날 것 같지만 여태까지 시행착오를 회고해보면 속도가 더 더뎠던 걸 느낄 수 있다”면서 “서울시는 어디까지나 민간 주도로 최대한 행정적으로 지원하면서 도와드리는 게 철학”이라고 말했다.오 시장은 지난 7월 자양 4동 방문을 시작으로 목동 6단지, 문정동 미리내집 등을 방문하며 이날까지 9번째 주택 현장 행보를 이어가고 있다.행사가 열린 중랑구의 면목7구역은 노후 주택이 밀집되고 보행환경이 열악해 재개발이 시급한 지역이다. 작년 1월 신속통합기획을 통해 구역 지정됐으며, 같은해 9월 조합설립이 완료되는 등 사업이 순항 중이다.연단에 오른 오 시장은 ‘서울의 내일, 더 많은 집, 더 쾌적한 삶’을 주제로 서울시 정비사업의 정책 방향과 추진 전략을 소개했다.서울시는 지난 10년간 침체한 재개발·재건축을 신속통합기획과 모아주택 도입으로 정상화한 결과, 현재까지 총 321곳에 약 24만 5000호 규모의 주택공급 기반을 마련하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.특히 서울시는 주택 공급 속도를 높이기 위해 모아주택 사업 활성화에도 집중하고 있다.모아주택 활성화 방안을 통해 모아타운에도 재개발·재건축과 동일하게 사업성 보정계수를 적용해 일반분양 물량을 늘리고 조합 초기 운영비 융자로 신속한 조합설립을 지원하기로 했다.또 관리계획과 건축계획을 동시에 수립하도록 해 평균 11년 이상 걸렸던 사업 기간을 9년 이내로 줄일 계획이다.한편 올해 처음 도입된 대시민 정비사업 아카데미는 7월 서대문구를 시작으로 성동·노원·동작·용산구 등 현재까지 12개 자치구에서 1100여명이 참여했다.오 시장이 연단에 선 건 지난달 12일 용산구에 이어 이번이 두번째다. 서울시는 11월까지 전 자치구를 돌며 아카데미를 개최할 예정이다. 아카데미 교육 만족도는 90.6%로 조사됐다.서울시 관계자는 “앞으로 정비사업 아카데미를 비롯한 다양한 방식으로 시민과 소통을 강화해 나간다는 방침”이라고 말했다.