“건강하려면 착하게만 살지 마라”… 자신을 위한 삶 강조

[동신대 최고위 특별 강연] 양승정 동신대 한의학과 교수

이미지 확대 동신대 한의학과 양승정 교수. 닫기 이미지 확대 보기 동신대 한의학과 양승정 교수.

이미지 확대 양승정 동신대 한의학과 교수가 10일 동신대학교 여성리더십최고위과정에서 특강을 진행하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 양승정 동신대 한의학과 교수가 10일 동신대학교 여성리더십최고위과정에서 특강을 진행하고 있다.

“건강하려면 조금은 나쁘게 살아야 한다.”동신대학교 한의학과 양승정 교수가 던진 이 도발적 화두는 청중의 귀를 단번에 사로잡았다. 양교수는 10일 동신대 여성리더십최고위과정 특강에서 현대인의 건강을 위협하는 본질적 요인으로 ‘지나친 희생’과 ‘과부하된 삶’을 지목하며, 자기 돌봄(self-care)의 철학을 역설했다.양 교수는 “병원에 오는 환자들을 보면 대체로 참을성이 강하고 남을 먼저 배려하는 분들이 많다”며 “그런 성향이 오히려 만성질환의 씨앗이 되기도 한다”고 지적했다. 이어 “나쁘게 산다는 것은 규범을 어기라는 뜻이 아니라, 하고 싶은 일을 하고, 무리하지 않으며, 자신을 소진시키지 않는 삶의 태도를 말한다”고 덧붙였다.강연에서 양 교수는 자신의 경험담도 가감 없이 털어놓았다. 20여 년 동안 큰 병 없이 지냈으나 최근 대상포진과 탈모, 치질을 잇달아 겪으며 “나 또한 조금 더 ‘나쁘게’ 살았어야 했다”는 뼈저린 자각을 했다는 것이다. 가족과 외부 활동에 헌신하면서 정작 본인은 휴대전화를 붙든 채 밤을 지새운 ‘나쁜 습관’이 건강을 무너뜨린 원인이었다고 고백했다.구체적 생활 지침도 제시됐다. 영양제를 맹신하기보다 균형 잡힌 식단을 유지하고, 날씬한 체형에 집착하기보다는 근육량을 지키는 것이 더 중요하다는 조언이다. 그는 “겉보기에는 날씬해도 근육이 부족하면 허약한 경우가 많다”며 “오히려 다소 통통해도 근육량이 많으면 훨씬 건강하다”고 강조했다.일상의 작은 습관도 건강의 분수령이 될 수 있다고 했다. 커피는 각성을 위한 ‘억지 약물’이 아니라 즐거움을 위한 ‘기호 음료’로 받아들이고, 다이어트는 극단적 제한이 아니라 자신이 좋아하는 음식 중 좋은 것을 골라 먹는 방식이 장기적으로 유익하다고 권고했다.한의학적 관점에서 ‘팔체질 진단’을 소개한 대목도 눈길을 끌었다. 그는 “사람마다 타고난 체질이 다르기에 음식과 생활습관도 달라야 한다”며 “외형적 미(美)가 아니라 체질과 삶의 균형이 진정한 건강을 만든다”고 역설했다.강연을 마무리하며 양 교수는 “60세가 넘으면 건강이 인생의 최우선 화두가 된다”며 “100세를 넘어 110세까지 이어질 초장수 사회에서는 자기 돌봄과 맞춤형 건강 관리가 무엇보다 절실하다”고 강조했다. 이날 현장에서는 인바디 검사와 자율신경 검사가 함께 진행돼 청중들이 스스로의 건강 상태를 점검하는 기회를 제공받았다.