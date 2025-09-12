2030 한부모 가구 8할은 ‘엄마’가 가장

연 소득 2733만원, 양부모 절반뿐

주택 소유·취업율 24·22%P씩 낮아

2030 한부모 가구주의 소득이 한부모가 아닌 가구의 절반에 그치는 것으로 나타났다. 이들의 취업 비율이 상대적으로 낮은데다 자영업 등 비임금근로자 비중이 높은 탓에 경제적으로 취약하다는 분석이 나온다.통계청이 11일 발표한 ‘2023년 청년(20~39세) 한부모 가구의 사회·경제적 특성 분석’에 따르면 2023년 청년 한부모 가구는 8만 1000가구로 2020년보다 12.6% 줄었다. 하지만 자녀가 있는 청년 가구 중 한부모 가구의 비중은 같은 기간 6.7%에서 7.6%로 늘었다. 자녀가 있는 양부모 가구가 더 큰 폭으로 줄어든 결과다. 한부모 가구란 부모 중 한 명이 자녀와 살고, 다른 한 명은 사망·이혼인 경우다.한부모 가구주는 여성이 압도적으로 많았다. 여자 가구주 비중은 78.2%로 남자 가구주(21.8%)의 4배에 가까웠다. 나이가 어릴수록 한부모 비중이 높았다. 가구주가 여자인 경우 20~24세에서 한부모 가구 비중은 42.4%나 됐다.양부모 가구와의 경제적 격차도 뚜렷했다. 한부모 가구주의 취업 비율은 65.0%로 양부모 가구(86.9%)보다 21.9% 포인트 낮았다. 임금·비임금근로자 비중은 각각 81.9%, 14.4%로 양부모 가구(85.8%·11.0%)와 비교하면 비임금근로자 비중이 높았다. 고정적 임금을 받는 청년 한부모 가구주의 연간 소득은 2733만원(중위소득)으로 양부모 가구주(5197만원)의 절반 수준이었다. 한부모 가구주의 주택 소유 비중도 24.0%로 양부모 가구주(47.7%)의 절반을 밑돌았다.한편 내년부터 한부모가족 복지급여 기준이 완화된다. 기준 중위소득 63%(2인 가구 월 247만원) 이하에서 65%(272만원) 이하로 확대된다.