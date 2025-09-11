미혼모·미혼부에 월 33만원… 여가부, 내년 6260억원 한부모가족 지원에 투입

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

미혼모·미혼부에 월 33만원… 여가부, 내년 6260억원 한부모가족 지원에 투입

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-09-11 06:47
수정 2025-09-11 06:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
육아 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이
육아 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이


여성가족부는 2026년도 한부모가족 지원 관련 예산안을 총 6260억원으로 편성했다고 11일 밝혔다. 올해(5906억원)보다 354억원(6%) 늘어난 규모다.

예산안을 살펴보면, 우선 한부모가족 복지급여 지원대상이 확대되고 각종 지원금액이 인상된다.

구체적으로 복지급여 지원대상 기준이 중위소득 63% 이하에서 65% 이하 가구로 확대된다. 액수로는 2026년 기준 2인 가구의 경우 소득인정액이 272만 9540원 이하일 때, 3인 가구는 348만 3373원 이하일 때 급여를 받을 수 있다.

이에 따라 월 23만원을 받는 아동양육비 수혜자가 약 1만명 늘어날 것으로 전망된다.

미혼모·부 및 조손가족과 청년(25~34세) 한부모에게 지원하는 아동 양육비는 월 28만원에서 월 33만원으로 인상된다. 초중고생 자녀 1인당 지원하는 학용품비도 연 9만 3000원에서 연 10만원으로 상향된다.

여가부는 복지수급 지원대상 확대에 따른 부정수급을 막기 위해 소득 및 인적사항 변동 시 신고의무와 법적 처벌 등에 대한 안내를 강화할 방침이다.

이미지 확대
서울 중구 양육비이행관리원 양육비선지급부에 양육비 선지급 신청서가 놓여있다. 2025.7.1 뉴시스
서울 중구 양육비이행관리원 양육비선지급부에 양육비 선지급 신청서가 놓여있다. 2025.7.1 뉴시스


한부모가족을 대상으로 하는 법률, 의료, 주거 지원도 확대된다.

중위소득 125% 이하 한부모가족 대상 법률상담, 소송대리 등을 제공하는 ‘한부모가족 무료법률구조 사업’ 예산은 기존 4억 9200만원에서 6억 3200만원으로 증액된다.

또 한부모가족 복지시설에 입소한 가구에게 지원되는 생활보조금은 월 5만원에서 월 10만원으로 인상된다. 경계선지능인 상담 및 치료를 위한 진단비도 300명분 예산으로 반영됐다.

이미지 확대
원민경 여성가족부 장관이 10일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 2025.9.10 뉴시스
원민경 여성가족부 장관이 10일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 2025.9.10 뉴시스


지난 7월부터 시행 중인 양육비 선지급제와 관련된 예산도 늘었다. 이 제도는 양육비 채권이 있으나 양육비를 받지 못하고 있는 부모에게 국가가 먼저 선지급금을 주는 제도다.

우선 선지급금 회수율을 높이기 위해 양육비이행관리원 인력이 13명 늘어난다. 또 선지급 채무자에 대한 소득 재산조사, 압류 방식 다각화 등을 위해 시스템이 고도화된다.

원민경 여가부 장관은 “2026년에 확대된 예산을 통해 한부모가족이 양육 부담을 덜고 양육비 이행 확보 지원과 주거 지원 등 한부모가족이 자립할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로