“짜장면 먹을래?” 대구서도 초등생 여아 유인 시도…경찰 추적

방금 들어온 뉴스

“짜장면 먹을래?” 대구서도 초등생 여아 유인 시도…경찰 추적

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-09-10 19:27
수정 2025-09-10 19:30
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


전국 곳곳에서 아동 약취·유인 시도가 잇따르는 가운데 대구에서도 신원 불상의 남성이 초등학생 여아를 유인하려다 미수에 그치는 사건이 발생했다.

10일 대구경찰청에 따르면 이날 오후 1시쯤 서구 평리동 한 시장 인근에서 신원을 알 수 없는 한 남성이 초등학생 A양에게 “짜장면을 먹으러 가자”고 유인하다 미수에 그쳤다.

사건 발생 3시간 뒤 신고를 받은 경찰은 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보에 용의자를 추적하고 있다. 해당 영상에는 이 남성이 A양에게 신체접촉을 시도하는 모습 등이 담긴 것으로 알려졌다.

경찰은 용의자를 특정해 붙잡는 대로 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.

한편, 지난달 28일부터 지난 9일까지 약 2주간 서울과 인천, 제주 등 전국 곳곳에서 미성년자 약취유인 미수 사건이 잇따라 발생하고 있다.



경찰 관계자는 “용의자를 신속히 특정해 자세한 사건 경위를 파악할 예정”이라며 “자세한 내용은 수사 중이라 밝힐 수 없다”고 말했다.
대구 민경석 기자
위로