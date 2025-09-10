순찰차에 권총 방치한 채 근무시간에 족구한 경찰

방금 들어온 뉴스

순찰차에 권총 방치한 채 근무시간에 족구한 경찰

최종필 기자
최종필 기자
입력 2025-09-10 17:01
수정 2025-09-10 17:01
파출소 직원들 기강 해이 심각

112 순찰차. 연합뉴스.
112 순찰차. 연합뉴스.


순찰차를 길에 세워두고 근무 시간에 족구 경기를 즐긴 경찰관들이 적발됐다. 권총과 테이저건까지 차량에 방치한 채 민간인들과 운동을 했다는 사실이 드러나면서 경찰의 기강 해이가 도를 넘었다는 비판이 나온다.

여수경찰서에 따르면 지난 7일 오후 3시쯤 신기파출소 소속 A경위와 B경사는 순찰 근무 중 순찰차를 공원 인근에 세워두고 경찰 제복을 벗은 뒤 지인들과 족구를 했다. 이 과정에서 테이저건과 권총은 차량에 방치된 것으로 조사됐다. 해당 장면은 A경위가 평소 공원에서 족구를 즐기는 모습을 지켜본 시민들이 112에 신고하면서 드러났다. A경위는 동호회 대표 선수로 활동할 만큼 족구에 몰두해온 인물로 알려졌다.

여수 신기파출소에서는 앞서 지난달 17일 C경위가 만취 상태(혈중알코올농도 0.094%)로 운전하다 적발돼 직위 해제된 바 있다. 전남경찰청이 기강 확립을 위해 특별감찰을 실시했지만, 불과 한 달도 지나지 않아 또다시 근무 태만 행위가 적발되면서 ‘솜방망이 대응’이라는 비판이 제기된다. 여수경찰서는 A경위 등에 대해 감찰에 착수했다. 경찰 관계자는 “감찰 계획을 수립해 본격 조사에 들어갈 방침”이라고 밝혔다.

여수 최종필 기자
