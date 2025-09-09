학력별 임금 격차 더 벌어졌다…고졸 100만원 벌 때 대졸 132.5만원

OECD 교육지표 결과 발표

대졸자 비율 17년째 가장 많아

이미지 확대 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 청년층 가운데 대학 교육을 받은 비율이 17년째 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 높은 것으로 나타났다. 하지만 고졸자와 전문대졸자, 4년제 대졸자, 대학원 졸업자 등 최종 학력별 임금 격차는 지난 조사 때보다 더 벌어졌다.교육부와 한국교육개발원은 9일 이런 내용을 담은 ‘OECD 교육지표 2025’ 결과를 발표했다.OECD가 회원국 38개국과 비회원국 11개국 등 총 49개 국가를 대상으로 교육 관련 지표를 조사한 결과 지난해 한국 성인(만 25~64세)의 대학 등 고등교육 이수율은 OECD 평균(41.9%)을 훌쩍 뛰어넘은 56.2%였다.특히 청년층(만 25~34세)의 고등교육 이수율은 70.6%로 가장 높았다. 2위인 캐나다(68.86%), 3위인 아일랜드(66.19%)를 제치고 유일하게 70%대를 기록했다. 교육부에 따르면 우리나라 청년층 고등교육 이수율은 2008년부터 지난해까지 매년 OECD 국가 가운데 최상위 순위였다.반면 2023년 기준 한국 성인의 교육 단계별 상대적 임금 격차는 전년보다 다소 커졌다. 고졸자 임금을 100으로 가정했을 때 전문대 졸업자는 109.9%, 4년제 대학 졸업자는 132.5%, 대학원 졸업자 176.3%였다. 2022년 전문대 졸업자가 109.2%, 4년제 대학 졸업자는 132.5%, 대학원 졸업자는 176% 였는데 더 벌어진 것이다.다만 OECD 평균과 비교하면 우리나라의 임금 격차는 적은 편이다. OECD 평균은 전문대 졸업자 117.3%, 4년제 대학 졸업자 139.5%, 대학원 졸업자 182.5%다.학생 1인당 공교육비 지출액은 2022년 기준 1만 9805달러(약 2750만원)로 전년 대비 24.9% 증가했다. OECD 평균인 1만 5023달러(약 2086만원)를 웃도는 액수다. 공교육비는 학부모가 사교육에 쓴 비용을 빼고 정부·가계 등 민간이 지출한 모든 공교육비를 의미한다.초등·중등교육 단계의 1인당 공교육비는 OECD 평균(초등 약 1769만원·중등 1958만원)보다 많았다. 반면 고등교육은 1인당 공교육비가 1년 전보다 8.3% 뛴 1만 4695달러(2041만원)였는데도 OECD 평균(2만 1444달러·2978만원)의 68.6% 수준에 머물렀다.교육부 관계자는 “초·중등교육 GDP 대비 공교육비 비율이 높아진 이유는 코로나19 이후 세금을 미뤄 납부받는 ‘이연세수’에 따라 2022년 교부금이 일시적으로 많이 교부됐기 때문”이라고 설명했다.학급당 학생 수는 초등학교 21.6명, 중학교 25.7명으로 2022년(초등학교 22.0명·중학교 26.0명)보다 소폭 줄었으나 OECD 평균(초등학교 20.6명·중학교 23.0명)보다는 여전히 많은 수준이었다. 지난해 국공립 초·중·고등학교 초임 교사의 법정 급여는 3만 7773달러(5245만원)로 OECD 평균(초등 4만 4465달러)보다 낮았다.