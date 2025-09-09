인천 미추홀구 공장서 가스 누출…22명 병원 이송·120명 대피

방금 들어온 뉴스

인천 미추홀구 공장서 가스 누출…22명 병원 이송·120명 대피

강남주 기자
입력 2025-09-09 16:19
수정 2025-09-09 16:19
인천 미추홀구의 한 공장에서 가스가 누출돼 소방 당국이 안전 조치를 하고 있다. 인천소방본부 제공
인천 미추홀구의 한 공장에서 가스가 누출돼 소방 당국이 안전 조치를 하고 있다. 인천소방본부 제공


인천 미추홀구의 한 공장에서 가스가 누출돼 22명이 병원으로 이송됐다.

9일 인천소방본부에 따르면 이날 오후 2시 35분쯤 인천 미추홀구 도화동의 반도체 부품 제조 공장에서 가스가 누출됐다.

이 사고로 직원 22명이 부상을 입었고 120명이 대피했다. 부상자 중 18명은 자체적으로 병원을 찾았고 나머지 4명은 119구급차량을 타고 병원으로 이송됐다. 이들은 어지러움과 메스꺼움 등을 호소하고 있으나 정확한 부상 정도는 확인되지 않았다.

소방 당국은 인원 83명, 장비 29대 등을 투입해 현장 접근을 통제하고 안전 조치 작업을 진행 중이다.

미추홀구는 재난 문자를 통해 “가스 누출 사고가 발생했으니 인근 주민들은 야외 활동을 자제해 달라”고 당부했다.



소방 당국 관계자는 “공장에서 작업자들이 염산탱크에 염소산을 잘못 주입해 가스가 발생한 것으로 추정하고 있다”고 말했다.
강남주 기자
