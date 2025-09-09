역대 최악의 산불 ‘피해목’ 희망의 열쇠고리로 제작

방금 들어온 뉴스

역대 최악의 산불 ‘피해목’ 희망의 열쇠고리로 제작

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-09-09 14:07
수정 2025-09-09 14:07
한수정, 산불 경각심 및 숲 회복 염원 담아

한수정이 지난 3월 역대 최대 산불 기록한 경북 북부 산불 피해목으로 제작한 희망의 열쇠고리. 한국수목원정원관리원 제공
한수정이 지난 3월 역대 최대 산불 기록한 경북 북부 산불 피해목으로 제작한 희망의 열쇠고리. 한국수목원정원관리원 제공


지난 3월 역대 최악의 산불로 기록된 경북 북부 산불 피해목이 희망의 ‘굿즈’로 제작됐다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원(한수정)은 대형 산불로 산림 피해가 발생한 경북지역의 피해목을 활용해 ‘희망의 열쇠고리(키링)’를 제작해 판매한다고 9일 밝혔다. 키링은 산림청이 추진 중인 산불 피해목 활용의 일환으로 산불 피해지의 건강한 숲 회복을 희망하는 사회적 공감대 형성 및 확산의 의미를 담고 있다. 희망의 키링은 국립백두대간수목원과 국립세종수목원, 국립한국자생식물원 가든샵에서 판매되며 수익금의 일부는 산불 피해지 복원과 산림 재해 예방 활동 기금으로 활용할 예정이다.

한수정은 앞서 수목원에서의 경험을 굿즈로 이어갈 수 있도록 숲이 주는 평안함을 담아 숲을 채운다는 의미의 ‘풀림(FULL林)’이라는 브랜드를 개발했다.

심상택 한수정 이사장은 “희망의 키링은 자원 재활용과 지역 경제와의 상생, 산불 피해 인식 제고라는 의미를 담고 있다”며 “앞으로 산불과 산사태 등 산림 피해지 복구 및 숲 회복에 국민이 참여하는 다양한 프로젝트를 개발해 실행할 계획”이라고 밝혔다.

세종 박승기 기자
