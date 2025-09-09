세쌍둥이 출산 공무원 부부 초청 대전시장 “지역사회가 함께 키우자”

방금 들어온 뉴스

세쌍둥이 출산 공무원 부부 초청 대전시장 "지역사회가 함께 키우자"

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-09-09 13:48
수정 2025-09-09 13:48
박준용·전유경 주무관 백일 맞은 아이들과 시청 방문

이미지 확대
이장우(사진 오른쪽) 대전시장이 세쌍둥이를 출산해 백일을 맞은 대전시 부부 공무원을 시청으로 초청해 격려했다. 대전시 제공
이장우(사진 오른쪽) 대전시장이 세쌍둥이를 출산해 백일을 맞은 대전시 부부 공무원을 시청으로 초청해 격려했다. 대전시 제공


세쌍둥이를 출산해 화제가 됐던 대전시 공무원 부부가 백일을 맞은 아이들과 시청을 찾아 축하받았다.

이장우 대전시장은 9일 지난 6월 2일 태어난 박소윤·채윤·초윤 세쌍둥이 자매와 대전시 상수도사업본부와 서구 노인장애인과에 근무하는 전유경(37)·박준용(41) 주무관 부부를 격려했다.

엄마인 전 씨가 출산 직후 인터넷 내부망에 출산 휴가 중 업무를 분담해 준 동료 등에게 들과 고마움을 전하면서 세쌍둥이 출산 사실이 알려진 후 이 시장이 초청 의사를 밝히면서 자리가 마련됐다.

이 시장은 “백일은 아이가 세상에 잘 적응해 온 것을 감사하고 더욱 잘 자라기를 염원하는 의미를 담고 있다”며 “아이는 지역사회가 함께 키운다는 마음으로, 돌봄 정책을 더욱 실효성 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.

박 씨 부부는 “임신 중 동료들의 업무 분담 배려와 시의 재택근무, 육아시간 사용제도 등으로 무사히 출산할 수 있었다”면서 “고마움을 나눌 줄 아는 아이들로 열심히 키우겠다”고 밝혔다.



이날 자리에는 대전의 유아용품 전문업체도 참석해 90여만원 상당의 육아용품을 전달했다. 세쌍둥이 출산 소식을 접한 기업이 후원 의사를 밝혀 자리를 함께한 것으로 전해졌다.
대전 박승기 기자
서울신문 추천 뉴스
위로