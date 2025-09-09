닫기 이미지 확대 보기

뭐가 부끄러웠을까? 지구 그림자에 숨은 ‘붉은 달’

8일 오전 경북 영천시 보현산천문과학관에서 올려다본 하늘에서 지구 그림자가 달을 가리는 개기월식이 진행되고 있다. 한국천문연구원에 따르면 이날 오전 1시 26분 48초에 부분월식이 시작돼 오전 3시 11분 48초에 최대가 된 뒤 오전 5시 56분 36초에 월식의 전 과정이 끝났다. 개기월식 때 달이 붉게 보이는 ‘블러드문’ 현상도 관측됐다. 사진은 달을 촬영한 사진 7장을 레이어 합성해서 만들었다.

영천 연합뉴스