제주 ‘미확인 고무보트’, 중국빵·구명조끼 6벌 발견…사람은 어디에 [포착]

방금 들어온 뉴스

제주 ‘미확인 고무보트’, 중국빵·구명조끼 6벌 발견…사람은 어디에 [포착]

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-08 11:22
수정 2025-09-08 14:05
해경과 경찰 등 관계자들이 8일 오전 제주시 한경면 용수리 해안가에서 이날 오전 발견된 미확인 보트를 조사해 인양하려 하고 있다. 해경은 밀입국, 해양사고 등의 가능성을 열어 놓고 조사하고 있다고 밝혔다. 2025.9.8 연합뉴스
해경과 경찰 등 관계자들이 8일 오전 제주시 한경면 용수리 해안가에서 이날 오전 발견된 미확인 보트를 조사해 인양하려 하고 있다. 해경은 밀입국, 해양사고 등의 가능성을 열어 놓고 조사하고 있다고 밝혔다. 2025.9.8 연합뉴스


제주 해안가에서 의문의 고무보트가 발견돼 관계 당국이 합동 조사에 나섰다.

8일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 7시 56분쯤 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근 해안가에 미확인 보트가 있다는 신고가 접수됐다.

오전 8시 20분쯤 현장에 도착한 해경은 미확인 고무보트 한 대를 발견했다.

해당 보트에서는 낚싯대와 구명조끼 6벌, 중국산 빵 등이 발견됐다.

해경은 경찰, 군부대 등과 함께 합동 조사에 착수한 상태다.

제주해경서 관계자는 “밀입국, 해양 사고 등 여러 가능성을 두고 조사하고 있다”라고 말했다.

권윤희 기자
