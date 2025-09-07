포크·고정용 삼발이 강매한 ‘반올림피자’ 과징금 1.8억원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

포크·고정용 삼발이 강매한 ‘반올림피자’ 과징금 1.8억원

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-09-07 14:39
수정 2025-09-07 14:39
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
공정거래위원회 청사. 연합뉴스
공정거래위원회 청사. 연합뉴스


피자 가맹브랜드 ‘반올림피자’ 가맹본부가 점주들에게 일회용 포크와 피자 고정용 삼발이를 본부에서만 사도록 강제했다가 공정거래위원회 제재를 받게 됐다.

공정위는 7일 가맹사업법 위반 혐의로 피자앤컴퍼니에 시정명령과 과징금 1억 7600만원을 부과했다고 밝혔다.

피자앤컴퍼니는 2019년 4월~2023년 4월 피자가 쏠리지 않도록 고정하는 삼발이와 일회용 포크를 ‘필수품목’으로 지정한 뒤 자신이나 지정된 물류업체로부터만 구매하도록 강제해 8600만원의 부당 이득을 챙긴 혐의를 받는다. 만약 다른 구매처에서 이 품목을 사면 가맹점주는 본부에 5000만원을 지급해야 한다는 조항을 계약서에 담고, 실제 구매 여부도 점검한 것으로 조사됐다. 다른 주요 피자 가맹본부는 이를 ‘권장품목’으로 하고 있어 동종업계 거래 관행과도 부합하지 않다고 공정위는 판단했다.

피자앤컴퍼니는 2020년 4월~2021년 12월 가맹희망자·가맹점주 8명으로부터 가맹비·교육비 명목으로 5200여만원을 직접 받은 것으로 조사됐다. 가맹사업법은 가맹본부가 돈만 받고 폐업하는 경우 피해를 예방하기 위해 가맹금을 일정 기간 은행 등에 예치하도록 규정하는데, 이를 어긴 것이다.

세종 강동용 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로