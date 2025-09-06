‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘슈카월드’를 운영하는 ‘슈카’(본명 전석재)가 서울 성수동에서 선보인 ‘ETF 베이커리’ 팝업 스토어에서 판매하는 빵을 소개하고 있다. 유튜브 채널 ‘머니코믹스’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 채널 ‘슈카월드’를 운영하는 ‘슈카’(본명 전석재)가 서울 성수동에서 선보인 ‘ETF 베이커리’ 팝업 스토어에서 판매하는 빵을 소개하고 있다. 유튜브 채널 ‘머니코믹스’ 캡처

이미지 확대 지난달 31일 서울 성수동에 마련된 ‘ETF 베이커리 팝업 스토어’에 990원짜리 소금빵이 진열돼 있다. 2025.8.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 31일 서울 성수동에 마련된 ‘ETF 베이커리 팝업 스토어’에 990원짜리 소금빵이 진열돼 있다. 2025.8.31 연합뉴스

경제 유튜브 채널 ‘슈카월드’를 운영하는 ‘슈카’(본명 전석재)가 서울 성수동에 선보인 ‘ETF 베이커리’ 팝업 스토어(임시 매장)가 오는 7일을 끝으로 영업을 중단한다.슈카는 5일 소셜미디어(SNS) 공지를 통해 “지난달 30일 ETF 베이커리 팝업 스토어 오픈 이후 많은 관심과 응원을 보내주신 모든 분께 진심으로 감사하다”며 “저희 팝업 스토어는 오는 7일 영업을 끝으로 잠시 문을 닫고 재정비의 시간을 갖고자 한다”고 밝혔다.이어 “운영 과정에서 부족했던 점으로 불편과 아쉬움을 드린 데 깊이 사과드린다”고 했다. 그러면서 “보내주신 질책과 조언을 깊이 새겨 성숙한 모습으로 다시 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.슈카는 지난달 30일 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 함께 서울 성수동에 ‘ETF 베이커리’ 팝업 스토어를 열었다. 소금빵과 베이글은 각각 990원, 식빵 1990원, 치아바타 3490원, 복숭아 케이크 1만 8900원 등 빵과 케이크를 시중보다 저렴한 가격에 선보여 화제를 모았다.다만 일부 자영업자들 사이에서는 “마치 다른 자영업자들이 빵을 비싸게 팔면서 과도한 이윤을 남기는 것처럼 오해하게 만든다”는 비판이 제기됐다.이에 슈카는 지난달 31일 방송을 통해 “싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다. 죄송하다”며 “자영업자를 비난한 적은 한 번도 없다. 빵값의 구조적인 문제에 대해 이야기하려던 것인데 다른 방향으로 해석돼 안타깝다”고 밝혔다. 그러면서 “기분 상하신 분들이 있다면 오해가 있었던 것 같다”고 사과했다.이후 온라인에서는 국내에서 판매하는 빵의 적정 가격을 두고 논란이 계속 이어졌다. ‘국내 빵값에 거품이 있는 것 맞다’는 슈카 옹호론부터 ‘수입 원재료·부동산·인테리어 비용 등 자영업자의 현실을 고려해야 한다’는 의견이 맞서고 있다.