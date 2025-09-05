GH 고위직으로 간 경기지사 前비서관 성추행 혐의 피소

검색

방금 들어온 뉴스

한상봉 기자
입력 2025-09-05 18:44
수정 2025-09-05 18:44
김동연 경기도지사 비서실에서 근무하다 최근 경기주택도시공사(GH) 고위직으로 자리를 옮긴 남성이 부하 직원을 성추행한 혐의로 고소된 사실이 5일 뒤늦게 알려졌다.

수원영통경찰서에 제출된 고소장에는 지난달 있었던 술자리에서 GH간부 A씨가 부하 직원인 B씨의 신체를 접촉하는 등 추행을 했다는 주장이 담긴 것으로 전해졌다.

GH는 내부 규정에 따라 A씨를 보직해임한 상태다.

A씨는 도지사 비서실에 근무해오다, 지난 6월 27일 공고된 GH의 임기제 전문직 ‘가급’ 공개채용에 응시해 최종 합격했으며 지난달 초 임용됐다. 가급은 임기제로는 가장 높은 직위로, 실장·처장급에 해당한다.

GH 관계자는 “피해자가 내부 인권센터에 직접 신고해 현재 관련 사안에 대해 파악 중”이라며 “자세한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

한상봉 기자
