도박중독 치유에 힘쏟는 강원랜드…“한국형 시스템 도입”

방금 들어온 뉴스

도박중독 치유에 힘쏟는 강원랜드…“한국형 시스템 도입”

김정호 기자
김정호 기자
입력 2025-09-06 08:00
수정 2025-09-06 08:00
국내 첫 체류형 시설 구축
산·학 공동 연구개발 활발

강원랜드 야경. 서울신문 DB
강원랜드 야경. 서울신문 DB


강원랜드가 도박 중독을 예방, 치유하기 위해 힘을 쏟고 있다.

강원랜드는 최근 한국도박문제예방치유원, 산림힐링재단과 ‘문제도박자 체류형 치유캠프 시범 운영을 위한 업무협약’을 맺었다고 6일 밝혔다.

협약에 따라 이 기관들은 도박 중독자 치유 프로그램을 공동 연구, 개발한다. 당장 이달부터 국내 7개 사행산업체, 전문상담기관 이용자를 대상으로 집단상담·심리교육, 산림·음악 치유, 요가·명상 힐링툴테라피 등의 프로그램을 시범 운영한다. 또 국내 최초로 체류형 도박문제 치유시설도 조성한다.

최철규 강원랜드 대표이사 직무대행은 “이미 선진국 반열에 오른 우리나라에 체류형 치유시설이 없다는 사실에 책임감을 느낀다”며 “이번 협약을 시작으로 한국형 문제도박자 치유모델을 정립하겠다”고 말했다.

앞선 지난 6월 강원랜드는 한국심리학회와 ‘중독문제 대응 및 학술활동 협력을 위한 업무협약’을 맺고, 청소년 중독예방 아카데미와 K-GREEN 건전관리시스템 운영 등 다양한 중독예방 활동도 벌이고 있다.

지난 7월에는 제1회 중독예방 포럼을 열고 중독 징후 이용자 사전 발굴 및 관리, 중독 예방을 위한 관·산·학 연대 방안을 모색했다.

강원랜드 관계자는 “전 세계 카지노 사업자 가운데 유일하게 전문기관인 마음채움센터를 통해 중독 예방, 치유, 재활까지 단계별 프로그램을 운영하고 있다”며 “앞으로도 중독 예방에 선도적 역할을 다하겠다”고 말했다.

강원랜드 카지노영업장 입구. 서울신문 DB
강원랜드 카지노영업장 입구. 서울신문 DB
정선 김정호 기자
