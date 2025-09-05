부산시,출퇴근시간대 가락요금소 통행료 지원..32년 숙원 해소

이미지 확대 통행료 지원 구간 도표. 부산시제공 닫기 이미지 확대 보기 통행료 지원 구간 도표. 부산시제공

이미지 확대 출퇴근 시간대 통행료 무료화가 추진되는 가락요금소. 사진 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 출퇴근 시간대 통행료 무료화가 추진되는 가락요금소. 사진 부산시 제공

남해고속도로 제2지선 서부산 나들목∼가락요금소 구간 통행료 무료화가 32년 만에 시행된다.부산시는 내년 6월부터 평일 출퇴근 시간대에 이 구간 통행료 지원을 시행한다고 5일 밝혔다.‘부산시 남해고속도로 제2지선 가락요금소 통행료 지원 조례 제정안’이 10일 입법 예고됨에 따른 조치다. 통행료 지원 대상은 부산시에 등록된 전 차종이다.평일 오전 6∼9시, 오후 5∼8시 사이 이곳을 통과하는 차량은 사실상 통행료가 무료다.한국도로공사가 이미 출퇴근 시간 통행료를 차종에 따라 20∼50% 지원하고 나머지는 부산시가 지원하기 때문이다.통행료 무료 혜택은 평일 출퇴근 시간 차량 1대당 왕복 1회, 하이패스 차량만 적용된다.통행료 지원은 이용자가 통행료 지원 시스템에 하이패스 카드 정보와 한국도로공사 홈페이지에서 내려받은 운행정보를 저장하면 부산시가 통행료를 지급하는 방식이다.이곳은 동·서부산을 연결하는 고속도로 구간으로 미음·화전·녹산·신호 산업단지와 부산신항 등을 연결하는 교통과 물류의 핵심 거점이다.부산시 권역 내 이동인데도 고속도로 통행료를 내야 해 주민 불만이 컸고 정치권, 시민단체, 부산시가 1990년대 중반부터 통행료 무료화를 줄기차게 요구해왔다.이번 조치로 연평균 444만대, 하루 평균 1만8천대 차량이 혜택을 볼 것으로 시는 설명했다.박형준 부산시장은 “32년 만에 가락 요금소 통행료 무료화가 이뤄져 지역 주민의 숙원이 풀렸고 물류비 절감, 인근 산단 기업의 경쟁력 강화, 부산신항 물동량 창출이 활성화 될 것”이라고 말했다.