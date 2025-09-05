부산시,출퇴근시간대 가락요금소 통행료 지원..32년 숙원 해소

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산시,출퇴근시간대 가락요금소 통행료 지원..32년 숙원 해소

구형모 기자
입력 2025-09-05 14:40
수정 2025-09-05 14:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
통행료 지원 구간 도표. 부산시제공
통행료 지원 구간 도표. 부산시제공


남해고속도로 제2지선 서부산 나들목∼가락요금소 구간 통행료 무료화가 32년 만에 시행된다.

부산시는 내년 6월부터 평일 출퇴근 시간대에 이 구간 통행료 지원을 시행한다고 5일 밝혔다.

‘부산시 남해고속도로 제2지선 가락요금소 통행료 지원 조례 제정안’이 10일 입법 예고됨에 따른 조치다. 통행료 지원 대상은 부산시에 등록된 전 차종이다.

이미지 확대
출퇴근 시간대 통행료 무료화가 추진되는 가락요금소. 사진 부산시 제공
출퇴근 시간대 통행료 무료화가 추진되는 가락요금소. 사진 부산시 제공


평일 오전 6∼9시, 오후 5∼8시 사이 이곳을 통과하는 차량은 사실상 통행료가 무료다.

한국도로공사가 이미 출퇴근 시간 통행료를 차종에 따라 20∼50% 지원하고 나머지는 부산시가 지원하기 때문이다.

통행료 무료 혜택은 평일 출퇴근 시간 차량 1대당 왕복 1회, 하이패스 차량만 적용된다.

통행료 지원은 이용자가 통행료 지원 시스템에 하이패스 카드 정보와 한국도로공사 홈페이지에서 내려받은 운행정보를 저장하면 부산시가 통행료를 지급하는 방식이다.

이곳은 동·서부산을 연결하는 고속도로 구간으로 미음·화전·녹산·신호 산업단지와 부산신항 등을 연결하는 교통과 물류의 핵심 거점이다.

부산시 권역 내 이동인데도 고속도로 통행료를 내야 해 주민 불만이 컸고 정치권, 시민단체, 부산시가 1990년대 중반부터 통행료 무료화를 줄기차게 요구해왔다.

이번 조치로 연평균 444만대, 하루 평균 1만8천대 차량이 혜택을 볼 것으로 시는 설명했다.

박형준 부산시장은 “32년 만에 가락 요금소 통행료 무료화가 이뤄져 지역 주민의 숙원이 풀렸고 물류비 절감, 인근 산단 기업의 경쟁력 강화, 부산신항 물동량 창출이 활성화 될 것”이라고 말했다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로