김포 가스 제조공장서 암모니아 누출…62명 대피

방금 들어온 뉴스

김포 가스 제조공장서 암모니아 누출…62명 대피

강남주 기자
입력 2025-09-05 14:39
수정 2025-09-05 14:39
김포시 가스 제조공장서 암모니아가 누출돼 소방 당국이 안전 조치를 하고 있다. 연합뉴스
김포시 가스 제조공장서 암모니아가 누출돼 소방 당국이 안전 조치를 하고 있다. 연합뉴스


경기 김포시의 한 가스 제조공장에서 암모니아가 누출되는 사고가 발생해 직원들이 대피하는 소동이 빚어졌다.

5일 김포시에 따르면 이날 오전 9시 52분쯤 하성면에 있는 한 가스 제조공장에서 암모니아가 누출됐다. 가스를 보관하는 창고에서 연기가 나오는 것을 직원이 발견해 신고한 것으로 알려졌다.

이 사고로 인명 피해는 없었으나 공장 직원 17명과 인근 업체 관계자 45명 등 총 62명이 대피했다.

소방 당국은 현장을 통제하고 중화 작업을 진행해 이날 낮 12시 56분쯤 안전 조치를 완료했다.

한국가스공사는 암모니아 저장 탱크에서 가스가 새어 나온 것으로 보고 사고 경위를 조사할 방침이다.



김포시는 사고와 관련해 “인근 주민들은 창문을 닫고 외출을 자제하고, 차량 운전자는 도로를 우회해 달라”는 내용의 재난 문자를 발송했다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
