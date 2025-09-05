10년 숙원 서부산의료원 내년 착공...실시협약 체결

이미지 확대 서부산의료원 조감도부산시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서부산의료원 조감도부산시 제공.

이미지 확대 박형준 부산시장과 서부산힐링플래닛(주) 대표사인 태영건설 최진국 사장이 5일오전 서부산의료원 건립 임대형민간투자사업 실시협약을 체결했다. 사진 부산시제공 닫기 이미지 확대 보기 박형준 부산시장과 서부산힐링플래닛(주) 대표사인 태영건설 최진국 사장이 5일오전 서부산의료원 건립 임대형민간투자사업 실시협약을 체결했다. 사진 부산시제공

10년 넘게 끌어온 서부산 시민의 숙원이던 서부산의료원 간립이 내년 시작한다.부산시는 5일 오전 사하구청 제2청사 대강당에서 서부산힐링플래닛㈜과 서부산의료원 건립 임대형민간투자사업(BTL) 실시협약을 체결했다.부산시는 지난해 9월부터 우선협상대상자인 서부산힐링플래닛과 15차례 이상 협상을 진행했고 지난달 21일 민간투자사업 심의, 지난 4일 부산시의회 보고를 거쳐 실시협약 체결에 이르렀다.총사업비는 858억2600만원이며 준공과 동시에 시설 소유권은 시에 귀속되고 사업시행자는 20년간 시설 관리운영권을 가진다.부산시가 부담하는 시설 임대료는 연평균 81억3200만원, 운영비는 연간 9억5700만원이다.사하구 신평동에 들어서는 서부산의료원은 연면적 2만9166㎡, 부지 1만4381㎡, 지하 1층~지상 6층, 300병상 규모의 종합병원이다.종합병원 필수 진료과목과 감염병 대응, 장애인 치과센터 등 24시간 지역응급의료센터로 운영한다. 컴퓨터 단층촬영 장비(CT), 자기공명영상 장비(MRI) 등 최신 의료 장비를 도입해 지역 거점 공공의료기관 역할을 맡게된다. 이날 협약 체결로 서부산의료원은 내년 착공해 2028년 준공할 계획이다.박형준 부산시장은 “서부산의료원은 24시간 지역응급의료센터 기능과 공공보건의료 체계를 강화하는 ‘의료 15분 도시’ 실현의 모범사례가 될 것”이라고 말했다.