심우정, 계엄 직후 특활비 집중 지급 의혹… 대검 “내란수사본부 구성 비용”

12·3 비상계엄 사태 직후 검찰의 특수활동비가 집중 지급됐다는 의혹이 제기되자 대검찰청이 ‘비상계엄 특별수사본부’ 구성 비용 때문이라고 해명했다.대검은 5일 특활비 의혹과 관련 “지난해 12월 6일 내란 혐의 수사를 위한 비상계엄 특별수사본부를 구성했는데, 조직을 새로 꾸리는 일이다보니 초기 비용이 많이 들었다”면서 “나머지는 통상적으로 매달 나가는 특활비”라고 설명했다.전날 국회 법제사법위원회 전체회의에서는 심우정 당시 검찰총장이 지난해 12월 3∼6일 나흘간 이례적으로 12월 전체 특활비의 절반가량인 45%를 지급했다는 의혹이 제기됐다. 이 기간 집행된 특활비는 약 3억 4200만원으로, 지난해 심 전 총장이 쓴 한달 평균 특활비(3억 3000만원)와 비슷한 수준이다.장경태 더불어민주당 의원은 검찰의 ‘내란 관여’ 의혹을 제기하며 “필요하다면 수사 의뢰 등 모든 방법을 총동원해 의혹을 밝혀야 한다”고 말했다. 이에 정성호 법무부 장관은 “통상적으로 보이진 않는다”면서 “대검에서 자체 조사를 하겠다고 했다”고 답했다.정 장관은 전날 페이스북에 올린 글을 통해서도 의혹과 관련한 진상조사에 나설 방침이라고 밝혔다. 정 장관은 “심우정 전 검찰총장이 12·3 비상계엄 직후 불과 4일간 특수활동비를 3억원 이상 몰아쓴 비정상적인 집행 실태가 드러났다”면서 “면밀히 살펴보겠다”고 말했다.이어 “검찰총장이 12·3 불법 비상계엄에 검찰을 동원하려 했다면, 이는 공익의 대변자여야 할 검찰이 국민을 배반하려한 심각한 국기문란 행위”라면서 “국민주권 정부는 과거의 권력 남용과 감춰졌던 잘못들을 하나씩 바로 잡아 갈 것”이라고 덧붙였다.