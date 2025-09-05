늦여름 바닷물에 비브리오균 활발…날 해산물 섭취 주의

비브리오균 해수온 20~37도 때 급증

기저질환자 특히 위험, 쇼크시 사망률 50%

늦여름 무더위에 바닷물 온도까지 높아지면서 ‘비브리오균’ 식중독 위험이 커지고 있다. 전문가들은 날로 먹는 해산물을 피하고, 조리와 보관 과정에서 기본적인 예방법을 지키는 것이 무엇보다 중요하다고 당부했다.5일 식품의약품안전처에 따르면 최근 5년간(2020~2024년) 여름철 비브리오 식중독 발생 건수는 이전 5년 대비 약 83% 줄었지만(52건→9건), 여전히 7~9월에는 꾸준히 발생하고 있다. 장염 비브리오균은 바닷물 온도가 15도 이상이 되면 증식하기 시작해 20~37도에서 급격히 늘어난다. 이 균에 오염된 어패류를 날로 먹으면 구토·복통·설사 증상이 나타날 수 있다.더 위험한 것은 비브리오 패혈증균이다. 수온이 오르는 5월부터 10월까지 활발히 증식하며, 오염된 어패류를 날로 먹거나 상처 난 피부가 바닷물에 닿을 때 감염될 수 있다. 특히 만성 간질환자 등 기저질환자는 패혈성 쇼크로 이어져 사망률이 50%에 이를 수 있다.비브리오균을 예방하려면 수산물을 살 때 신선도를 꼼꼼히 확인하고, 반드시 가열해 먹어야 한다. 또 손 씻기, 음식 구분 사용, 적절한 보관 온도 유지, 철저한 세척·소독 등 식중독 예방수칙을 지켜야 한다.정부는 활어 음식점 수족관 물에 대한 신속 검사를 꾸준히 실시하고 있다. 지난해에는 447건을 검사했으며, 올해 목표는 450건이다. ‘비브리오 예측시스템(vibrio.foodsafetykorea.go.kr)’을 통해 해수 온도, 바닷물 교환율, 과거 검출 이력 등을 분석한 감염 위험 정보도 제공한다. 올해부터는 주요 낚시터와 해수욕장, 해루질 포인트의 예측 정보도 실시간으로 공개하고 있다. 식약처는 여행객들에게 해수욕장 방문 전 비브리오 예측시스템을 확인해 피해를 예방하길 권고했다.