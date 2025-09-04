남부발전, 초거대 AI 확산 생태계 조성사업 시동

방금 들어온 뉴스

남부발전, 초거대 AI 확산 생태계 조성사업 시동

구형모 기자
입력 2025-09-04 10:25
수정 2025-09-04 10:25
남부발전, 발전사 최초 신재생분야 AI 학습용 데이터 구축 착수보고회. 한국남부발전 제공
남부발전, 발전사 최초 신재생분야 AI 학습용 데이터 구축 착수보고회. 한국남부발전 제공


한국남부발전은 3일 ‘2025년도 초거대 AI 확산 생태계 조성사업’ 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.

이 사업은 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 주관하는 국가 지원 사업으로, 초거대 AI의 성능 향상과 AI 서비스 개발을 촉진하는 생태계 구축이 목표다.

남부발전은 정부의 AI 강국 도약 정책에 적극 동참하고자 ‘신재생 설비 결함 자동 판독을 위한 AI 학습용 데이터 구축’을 추진하고 있다.

이에 따라 연말까지 운영 중인 풍력, 태양광 발전설비의 블레이드 균열, 패널 파손 등 설비 운영에 중대한 영향을 초래할 수 있는 결함들을 AI가 학습할 수 있도록 정상 및 비정상(위험) 상태의 이미지 데이터를 구축한다. 구축된 데이터는 향후 일반인에게도 개방한다는 방침이다.

이번 사업은 한국지능정보사회진흥원이 총괄을 맡아 남부발전은 수요기관으로 발전설비를 실증환경으로 제공하고 주관기관인 (주)어드바이저로렌과 참여기관인 (주)보다가 데이터 구축 및 AI 모델링을 수행하는 민간협력 모델로 추진된다.



특히 이번에 구축·개방되는 신재생분야 AI 학습용 데이터는 관련 AI 인프라나 연구개발 데이터 확보에 어려움을 겪던 민간 기업 및 연구기관에 큰 도움이 될 전망이다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
