부산시 소통캐릭터 ‘부기’...K-디자인 어워드 본상 선정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산시 소통캐릭터 ‘부기’...K-디자인 어워드 본상 선정

구형모 기자
입력 2025-09-04 09:26
수정 2025-09-04 09:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산시 소통 캐릭터 ‘부기’ . 부산시 제공
부산시 소통 캐릭터 ‘부기’ . 부산시 제공


부산시는 소통 캐릭터 ‘부기’가 K-디자인 어워드 캐릭터·커뮤니케이션 부문 본상인 ‘위너(Winner)’에에 선정됐다고 4일 밝혔다.

이 상은 (주)디자인소리가 주최하는 아시아 3대 디자인 어워드 중 하나로 한국디자인계에서 가장 권위있는 시상식이다.

올해는 전 세계 23개국에서 3천70개 작품이 출품됐다.

이미지 확대
부산시 소통캐릭터 부기 디자인. 부산시 제공
부산시 소통캐릭터 부기 디자인. 부산시 제공


부산을 상징하는 갈매기를 형상화한 부기는 도시 정체성을 효과적으로 드러냈고 다양한 홍보 콘텐츠와 상품으로 활용 가능성이 크다는 평가를 받았다.

한편, 시는 사직야구장에 야구를 주제로 부기 조형물 3종을 설치했다. ‘사직야구장 부기존’은 타자·투수·포수의 동작을 입체적으로 형상화해 야구 경기의 주요 순간을 실감 나게 표현한 것이 특징이다.

조형물은 야구팬과 가족 단위 관람객에게 체험형 기념 촬영 공간으로 활용돼 부산 대표 스포츠·관광 명소로 발전하는 계기가 될 것으로 부산시는 기대하고 있다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로