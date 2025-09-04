부산시 소통캐릭터 ‘부기’...K-디자인 어워드 본상 선정

이미지 확대 부산시 소통 캐릭터 ‘부기’ . 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시 소통 캐릭터 ‘부기’ . 부산시 제공

이미지 확대 부산시 소통캐릭터 부기 디자인. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시 소통캐릭터 부기 디자인. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 소통 캐릭터 ‘부기’가 K-디자인 어워드 캐릭터·커뮤니케이션 부문 본상인 ‘위너(Winner)’에에 선정됐다고 4일 밝혔다.이 상은 (주)디자인소리가 주최하는 아시아 3대 디자인 어워드 중 하나로 한국디자인계에서 가장 권위있는 시상식이다.올해는 전 세계 23개국에서 3천70개 작품이 출품됐다.부산을 상징하는 갈매기를 형상화한 부기는 도시 정체성을 효과적으로 드러냈고 다양한 홍보 콘텐츠와 상품으로 활용 가능성이 크다는 평가를 받았다.한편, 시는 사직야구장에 야구를 주제로 부기 조형물 3종을 설치했다. ‘사직야구장 부기존’은 타자·투수·포수의 동작을 입체적으로 형상화해 야구 경기의 주요 순간을 실감 나게 표현한 것이 특징이다.조형물은 야구팬과 가족 단위 관람객에게 체험형 기념 촬영 공간으로 활용돼 부산 대표 스포츠·관광 명소로 발전하는 계기가 될 것으로 부산시는 기대하고 있다.