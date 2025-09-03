이상래 전 행복청장 중대재해처벌법 위헌법률심판 제청 신청

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이상래 전 행복청장 중대재해처벌법 위헌법률심판 제청 신청

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-09-03 16:44
수정 2025-09-03 16:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
2023년 7월 발생한 오송지하차도 참사 당시 현장 모습.
2023년 7월 발생한 오송지하차도 참사 당시 현장 모습.


청주 오송 지하차도 참사로 인해 중대시민재해 혐의로 기소된 이상래 전 행정중심복합도시건설청장이 위헌법률심판 제청을 신청했다.

3일 법조계에 따르면 이 전 청장 측은 최근 청주지법에 ‘중대재해 처벌 등에 관한 법률’ 9조와 10조에 대한 위헌심판 제청 신청서를 제출했다.

9조는 공중 이용시설물 등의 재해예방을 위해 경영책임자와 사업주가 해야 할 의무를 규정하고 있다. 10조는 재해 발생 시 처벌 조항을 담고 있다.

이 전 청장 측은 지난 6월 열린 공판에서 “사고가 났을 때 무조건 형사 책임을 지면 인재들이 책임자 자리를 피하게 된다. 처벌 위주의 중대재해처벌법은 재해를 양산하는 측면이 있다”며 관련법의 과잉처벌을 지적한 바 있다.

위헌법률심판 제청은 법원이 직권 또는 당사자신청에 따라 헌법재판소에 위헌심판을 제청하는 제도다.

법원이 이를 수용해 위헌심판 제청을 결정하면 헌법재판소 심판 절차가 진행되며, 헌재 결정이 나오기 전까지 해당 재판은 중지된다.

오송 참사는 2023년 7월 15일 오전 8시 40분쯤 청주시 흥덕구 오송읍 궁평2지하차도에서 발생했다. 폭우로 인근 미호강 제방이 터지면서 물이 지하차도를 덮쳐 14명이 숨졌다.

검찰은 오송 참사와 관련해 이범석 청주시장, 이 전 청장 등 45명을 기소했다.
청주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로