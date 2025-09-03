부산대, 9년간 135억 지원 ‘글로컬랩’ 선정…사용 후 배터리 재활용 연구

이미지 확대 부산대 CELLBACK 글로컬랩 목표와 연구과제. 부산대 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산대 CELLBACK 글로컬랩 목표와 연구과제. 부산대 제공

부산대학교가 ‘2025 글로컬랩’ 사업에 최종 선정돼 이차전지 전주기 순환 자원화 융합연구에 9년간 135억원을 지원받는다.부산대는 교육부의 신규 연구개발 사업인 글로컬랩 사업에 교내 에너지융합기술연구소가 ‘이차전지 전주기 순환 자원화 융합연구’ 과제로 선정됐다고 3일 밝혔다.글로컬랩은 지역 혁신을 이끄는 기초연구 생태계 거점을 육성하기 위해 교육부가 지원하는 신규 연구 개발사업으로, 전국 14개 대학이 선정됐다.이번 선정으로 에너지융합기술연구소 CELLBACK 글로컬랩은 향후 9년간 135억원을 예산을 지원받아 사용 후 배터리 전주기 재활용 기술 개발, 인재 양성의 지역 거점 연구소 역할을 하게 된다. .에너지융합기술연구소 CELLBACK 글로컬랩은 이번 사업을 통해 사용 후 배터리 해체-진단-재조립-안전분석-환경평가 등 전주기 기술의 실증 생태계를 조성한다. 지역 이차전지 산업과 연계한 수요 맞춤형 산학 연구개발, 캡스톤디자인 및 인턴십을 통한 창의 융합 인재 양성 프로그램도 운영한다.또 독일 프라운호퍼 연구소, 영국 글래스고대, 미국 퍼듀대 및 조지아텍, 일본 도쿄대, 교토대 등과 국제공동연구를 추진한다.특히 부산·울산·경남 지역의 전기차, 에너지저장장치(ESS), 모빌리티 해체 산업과 긴밀히 연계된 사용 후 배터리 시장에서 기술 검증과 표준화, 안전성 인증, 환경영향 분석 등 규제에 대응하는 핵심 플랫폼 역할을 할 예정이다.김수형 부산대 에너지융합기술연구소장(나노에너지공학과 교수)은 “에너지융합기술연구소는 사용 후 배터리 순환경제 분야에서 글로벌 리더십을 갖춘 지역 기반 연구소로 자리매김하고, 인재 양성 선도 및 기술사업화 허브로 성장할 것”이라고 강조했다.