부산 방문 외국인 200만명 돌파...연내 첫 300만명 넘어설 듯

구형모 기자
입력 2025-09-03 11:36
수정 2025-09-03 11:36
부산 자갈치시장 구경하는 외국인 관광객들. 연합뉴스
부산시는 올해 7월까지 부산을 방문한 외국인 관광객이 200만3466명으로 집계됐다고 3일 밝혔다.

이는 지난해 같은기간 외국인 관광객 162만4779명보다 약 23% 증가했다.

지난 4월 외국인 관광객이 최단기간 100만명 돌파한 이후 가파른 상승세가 이어지고 있어 부산시는 올해 목표로 잡은 외국인 방문객 300만명을 거뜬히 넘어설 것으로 전망했다.

국가별로는 대만 37만7912명, 중국 31만5318명, 일본 26만6707명, 미국 14만5535명, 필리핀 9만9536명 순을 보였다.

부산시는 방문객 증가 요인으로 미식 관광, 여름 해수욕장 개장, 비짓부산 패스 등 관광객 편의성 향상 등을 를 꼽았다.



박형준 부산시장은 “이 기세를 이어간다면 외국인 관광객 연간 목표 300만명을 돌파할 것으로 기대된다”고 말했다.
구형모 기자
