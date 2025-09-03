전북도, 무인이동체 산업 키운다…기본계획 수립 착수

전북도, 무인이동체 산업 키운다…기본계획 수립 착수

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-09-03 10:50
수정 2025-09-03 10:50
전북특별자치도청사.
전북특별자치도청사.


전북도가 무인이동체 산업을 미래 핵심 성장동력으로 키운다.

전북도는 무인이동체 산업 선점을 위해 올 연말까지 기본계획 수립 연구용역을 진행한다고 3일 밝혔다. 이번 연구용역은 서울대학교 지능형무인이동체연구센터가 수행기관으로 참여한다.

도는 용역을 통해 국내·외 산업 현황 및 시장 전망 조사, 전북 무인이동체 산업 분석 및 전략 분야 도출, 기본계획 수립, 국가사업 발굴 등을 추진한다. 글로벌 시장 성장세와 주요 국가·타 시도의 정책 현황을 종합 분석하고, 전북의 입지 여건과 기업·대학·연구기관의 역량을 결합해 새만금을 중심으로 한 특화 전략을 마련하겠다는 계획이다. 세부 전략으로는 새만금 무인이동체 종합실증센터 구축, 해양·농업 분야 특화 실증단지 조성, 도심항공교통(UAM) 연계 사업 등이다.

도는 앞서 지난해 12월 시행된 ‘전북특별법’을 통해 드론, 자율주행차, 무인농업기계, 건설기계, 무인선박 등 무인이동체 산업 육성의 근거도 마련했다. 도지사가 새만금에 육·해·공 무인이동체 종합 실증단지를 구축할 수 있도록 특례 규정을 두고, 이를 실행하기 위한 행정·재정 지원 기반도 확보했다.

신원식 도 미래첨단산업국장은 “무인이동체 산업은 교통·물류·의료 등 공공서비스 개선은 물론, 지역경제 전반에 파급효과가 큰 분야다”며 ”이번 기본계획 수립을 통해 전북의 미래 신성장동력을 확실히 확보해 나가겠다”고 밝혔다.
설정욱 기자
