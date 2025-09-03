땅끝모노레일은 ‘효자’…두륜산 케이블카는 ‘계륵’

▒ 해남 관광 인프라 극명한 명암

해남군에 내년 운영권 이양 모노레일, 행정 시험대

케이블카 고착화된 적자, 안전·트렌드 변화 이중고

전문가 “관광정책, 연계·체류형 전략으로 전환해야”

이미지 확대 해남 땅끝모노레일. 닫기 이미지 확대 보기 해남 땅끝모노레일.

이미지 확대 해남 두륜산 케이블카. 닫기 이미지 확대 보기 해남 두륜산 케이블카.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

해남군의 양대 관광 인프라인 땅끝모노레일과 두륜산 케이블카의 운영 성적표가 극명하게 갈리고 있다. 모노레일은 꾸준한 흑자 행진으로 ‘해남 관광의 효자’로 자리매김한 반면, 케이블카는 안전사고와 관광 트렌드 변화라는 이중의 파고 속에 ‘적자 늪’에서 헤어나오지 못하고 있다.땅끝모노레일은 2004년 개통 민자와 군비가 각각 50% 투입된 합작 모델이다. 코로나19 충격기를 제외하고 매년 흑자를 내고 있으며, 최근 연평균 이용객은 12만 명을 상회한다. 올해만도 8만5000명을 돌파했다.운영수익은 군과 민간이 절반씩 배분한다. 해남군은 지금까지 누적 1억4100만 원, 올해만 4100만 원의 수입을 확보했다.군 관계자는 “무장애 걷기길인 ‘땅끝 꿈길랜드’가 호응을 얻고, 모노레일이 ‘땅끝 관광 필수코스’로 자리 잡으며 이용객을 끌어들인 효과가 크다”고 설명했다.다만 모노레일 운영권 문제는 새로운 과제로 떠올랐다. 한때 특혜성 계약 논란과 소송까지 이어졌던 모노레일은 법원의 화해 권고에 따라 내년 1월부터 운영권이 해남군으로 넘어온다.그러나 군 직영은 사실상 어렵기 때문에 위탁 재협상이나 공개경쟁 입찰을 거쳐야 하며, 이 과정에서 특혜 시비를 막기 위한 명확한 협약 체결이 요구된다. 특히 2005년 체결한 공동투자협약에서 ‘투자액이 상쇄되는 시점까지’라는 모호한 문구를 넣어 반환 시점을 명확히 하지 않은 점은 행정 신뢰성 논란을 자초했다는 지적이 여전하다.반면, 두륜산 케이블카는 2003년 민자 100%로 개통해 국내 두 번째로 긴 1.6㎞ 운행 거리를 자랑한다. 대흥사 관광권역의 핵심 시설로 출발했으며, 개장 초기에는 연간 20만 명이 몰렸다.그러나 코로나19 이후 단체 관광객이 줄고 가족·친구 단위 소규모 여행으로 패턴이 바뀌며 최근 해마다 2억 원 안팎의 적자가 고착화되고 있다.설상가상으로 2023년에는 케이블카가 상공에서 멈춰 승객이 고립되는 사고까지 발생했다. 안전성 우려에 더해 수익성 악화가 겹치며 회복세가 더디다.케이블카 측은 “차별화된 관광코스와 체류형 상품 개발 없이는 경쟁력이 떨어질 수밖에 없다”며 “지자체 차원의 홍보·마케팅 지원도 절실하다”고 토로했다.전문가들은 해남군 관광정책의 방향 전환을 주문한다. 한 관광 전문가는 “모노레일의 성공 요인을 정밀 분석해 케이블카에 접목해야 한다”며 “단순 체험형 관광에서 벗어나, 숙박·체류형 프로그램으로 전환해야 지역경제 선순환 구조가 가능하다”고 지적했다.이는 단순한 시설 운영 문제를 넘어 지역 관광산업 전체의 구조적 과제와 맞닿아 있다. 해남군이 모노레일과 케이블카를 ‘경쟁’이 아닌 ‘연계’로 묶어내야 한다는 지적이 나오는 이유다.땅끝모노레일의 ‘성공 모델’과 두륜산 케이블카의 ‘침체’는 해남 관광산업의 현재와 미래를 압축적으로 보여준다. 운영권 이양이라는 현실 과제, 적자 고착화라는 구조적 난제 앞에서 해남군은 관광정책의 패러다임 전환을 선택해야 하는 기로에 서 있다.