난간 매달린 여성에 “많이 힘들었죠?”…말 한마디로 사람 살렸다

마창대교 난간 매달린 여성 설득해 구한 소방대원

이미지 확대 경남 마산소방서 소속 이보검 소방사가 마창대교 난간 위에 서 있는 여성에게 도움의 손길을 내밀고 있다. 마산소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 경남 마산소방서 소속 이보검 소방사가 마창대교 난간 위에 서 있는 여성에게 도움의 손길을 내밀고 있다. 마산소방서 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

극단적 선택을 하려던 여성에게 따뜻한 말을 건네며 차분히 설득한 소방관의 사연이 전해졌다. 여성은 소방관이 내민 손을 끝내 붙잡았다.3일 마산소방서에 따르면 지난달 29일 오후 6시 23분쯤 마산만을 가로질러 창원시 성산구와 마산회원구를 연결하는 마창대교에서 한 여성이 난간에 붙잡고 극단적 선택을 하려는 상황이 발생했다.마침 퇴근길에 현장을 지나던 경남 창원시 마산소방서 소속 이보검 소방사가 이 광경을 보고 차를 멈췄다.이 소방사는 여성에게 조심스럽게 다가가 “오늘 하루 많이 힘들었죠?”라며 말을 건넸다. 그러면서 “그 힘든 이야기 저한테 다 하세요. 제가 다 들어드릴게요”라며 여성을 설득했다.이 모습을 본 다른 시민들도 차를 세우고 하나둘씩 모여 여성이 뛰어내리지 않도록 말을 건네며 이 소방사를 도왔다. 이 소방사는 차분하게 대화를 시도하며 여성의 팔을 단단히 잡고 안정을 도왔다.10여분의 시간이 흐르자 여성은 자신을 향해 뻗은 이 소방사의 손을 꼭 붙잡았다. 이 소방사가 설득하는 사이 신고를 받고 출동한 119구조대가 현장에 도착했고, 여성은 안전하게 구조됐다.이 소방사는 “난간에 있는 여성을 보는 순간 살려야겠다는 생각뿐이었다”며 “여성이 무사해서 정말 다행”이라고 말했다.