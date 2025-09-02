전공의 복귀율 70~80%… “이번주 수술 해 준대요” 환자들 반색

전공의 복귀 첫날, 의료 정상화 가속

“이번 주 수요일은 진료만 받으려 했는데, 수술까지 가능하다고 해서 얼마나 다행인지 모르겠어요.”지난해 2월 정부의 의과대학 정원 확대 방안에 반발해 병원을 떠났던 전공의들이 1일 의료현장에 복귀했다. 서울 서초구 서울성모병원에서 만난 이홍원(54)씨는 안도의 한숨을 내쉬었다. 위암 환자인 어머니를 모시고 충남 서산에서 상경한 그는 병원으로부터 모친의 ‘위 절제 수술’을 예정보다 앞당겨 받을 수 있다는 통보를 받았다고 한다. 이씨는 “하루하루가 피가 마르는 듯했는데, 불행 중 다행”이라고 했다.이날 상당수의 전공의가 복귀하면서 다른 병원에서도 기대와 우려가 교차했다. 성모병원, 서울대병원, 신촌 세브란스병원, 아산병원 등에서는 10여명씩 무리를 지어 다니는 의료진의 모습이 눈에 띄었다. 성모병원 안 제과점에서 일하는 한 직원은 “평소 보지 못했던 젊은 의사들이 눈에 띄어 ‘정말 전공의들이 복귀했구나’ 싶었다”고 말했다.의료계에 따르면 대형 상급종합병원 전공의 복귀율은 70~80% 수준으로 추산된다. 서대문구 세브란스병원에서는 업무 현장에 복귀한 전공의들이 행정 업무 절차 등을 알려주는 ‘2025년 하반기 전공의 오리엔테이션’을 듣고 나오는 모습도 보였다. 내시경 검사를 하러 온 윤덕백(80)씨는 “젊은 의사들이 돌아와 병원에 활기가 돈다”며 “앞으로 수술이나 검사 일정이 빠르게 잡힐 것 같다”고 했다.그동안 전공의들의 빈 자리를 메우던 교수들도 전공의 복귀 소식을 반겼다. 곽재건 서울대병원 소아흉부외과 교수는 “많은 후배들이 돌아왔다”며 “주어진 수련 기간 전공의들의 역량 강화를 위해 힘쓸 것”이라고 했다. 성모병원의 한 3년 차 간호사는 “교수들이 당직을 한 달에 5번씩 서고 해서 힘들어했는데 전공의 복귀 소식에 정말 좋아했다”고 했다.전공의 복귀로 수술 중단·지연과 응급실 뺑뺑이 같은 불편이 일정 부분 해소될 전망이지만, 전공의 당직 축소 요구 및 수련 시스템 개선 등 과제는 남아 있다. 수도권 지역 주요 병원 신경외과 교수는 “전공의들이 떠난 기간 동안 수련 환경 개선은 많이 진행되지 못했다”며 “진료지원(PA) 간호사와 전공의 간 업무 분담, 전공의 당직 축소와 같은 주제에 대해서 계속 논의가 필요하다”고 했다.주요 상급종합병원들은 전공의 복귀를 앞두고 태스크포스(TF)를 가동해 PA와 전공의의 역할 구분에 착수하기도 했다. 또 응급의학과, 소아청소년과, 산부인과 등 필수과 전공의의 경우 정원의 절반도 채우지 못한 곳도 많아 필수의료 공백에 대한 우려는 여전한 상황이다.