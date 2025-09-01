대구시, 국방부에 TK 신공항 건설·도심 군부대 이전 지원 요청

이미지 확대 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장. 대구시 제공

대구시가 국방부에 대구경북(TK) 신공항 건설과 도심 군부대 이전 사업에 대한 지원을 요청했다.1일 대구시에 따르면 김정기 시장 권한대행 행정부시장은 이날 이두희 국방부 차관을 만나 TK신공항 이전·건설과 도심 군부대 이전 사업 등 국방부 협력이 필요한 대구시 주요 현안에 대해 설명하고, 적극적인 지원을 요청했다.김 권한대행은 “TK신공항 이전·건설 사업이 국가균형성장 전략의 핵심과제”라며 “도심 내 군공항으로 인한 소음과 고도제한에 따른 주요 개발사업 및 지역 균형발전 장애 등으로 대구 시민들이 오랫동안 고통받은 만큼, 이를 해소하기 위해 공항 이전이 시급하다”고 강조했다.이어 그는 국가 주도의 범정부 태스크포스(TF) 구성과 함께 금융비용에 대한 국가재정 보조 등을 건의했다. 김 권한대행은 “현재 추진 중인 기부 대 양여 방식은 기부재산에 금융비용이 반영되지 않고, 사업시행자의 부담이 과도하다는 구조적 한계가 있다”며 “사업의 안정적이고 원활한 추진을 위해서라도 규제 완화 등이 꼭 필요하다”고 했다.또한, 대구 도심 군부대 이전사업은 합리적인 기능 대체성 판단을 통해 기부가액이 사업성을 확보할 수 있는 적정 규모로 산정될 수 있도록 국방부의 지원과 관심을 요청했다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “TK신공항 이전·건설과 도심 군부대 이전은 국방과 민생을 아우르는 대구의 핵심 현안”이라며 “국방부 협조 없이는 사업 추진이 어려운 만큼 국방부와 더욱 긴밀히 협력하겠다”고 말했다. 그러면서 “국가 차원의 지원과 함께 합리적인 추진 방안을 모색하겠다”고 덧붙였다.