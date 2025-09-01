부산서 소방공무원 사칭 물품사기... 1050만원 피해 경찰 수사

방금 들어온 뉴스

부산서 소방공무원 사칭 물품사기... 1050만원 피해 경찰 수사

구형모 기자
입력 2025-09-01 17:36
수정 2025-09-01 17:36
경찰 로고. 서울신문 DB
경찰 로고. 서울신문 DB


부산에서 소방공무원을 사칭한 사기 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

1일 부산해운대경찰서에 따르면 이날 오전 부산 해운대구에 있는 한 물품업체 A사로부터 ‘소방 사칭 사기를 당했다’는 신고가 접수됐다.

A 업체는 전북소방 행정과 공무원을 사칭하는 전화를 받고 1050만원을 송금한 것으로 알려졌다.

용의자는 A 업체에 “다른 업체와 특수 소방 장갑 등 물품 구매를 진행하는데, 한 번에 300만원 이상을 거래할 수 없다”며 “추후 돈을 줄 테니 우선 대신 대금을 지급해달라”고 요구했다.

과거 전북소방과 한 차례 거래를 진행했던 A 업체 측은 별다른 의심 없이 용의자가 알려준 계좌로 1050만원을 송금했다가 나중에 사기를 당한것을 알게 됐다.



경찰 관계자는 “신고 내용을 바탕으로 피의자를 특정하기 위한 수사를 하고 있다”고 밝혔다.
구형모 기자
