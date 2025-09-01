제2회 위드 GO령 대가야시장’…오는 13일 공연 동아리 경연대회 열려

이미지 확대 ‘제2회 위드GO령 대가야시장’ 행사 포스터. 고령군 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘제2회 위드GO령 대가야시장’ 행사 포스터. 고령군 제공

경북 고령군은 생활인구 유입과 재래시장 활성화를 위해 오는 13일 대가야시장에서 ‘제2회 위드GO령 대가야시장’ 행사를 개최한다고 1일 밝혔다.이날 오후 5시부터 대가야시장 내 청년창업공간 일원에서 열리는 이번 행사에는 대구·경북권 공연 동아리 14개 팀이 참가해 열띤 경연을 벌인다. 대상 200만원(1팀), 최우수상 1000만원(1팀), 우수상 50만원(1팀) 등의 상금이 주어진다.이효진, 미스트 팡 등 인기가수와 함께하는 가을 뮤직페스타, 플리마켓 및 푸드마켓, 고객 체험행사 등 다양한 볼거리와 즐길거리가 제공된다.동아리 경연대회 및 플리마켓 등 참가 희망 개인이나 단체는 고령대가야시장 홈페이지 등을 통해 신청·접수하면 된다.이남철 고령군수는 “이번 행사는 고도(古都)이자 세계문화유산 도시인 고령 재래시장에서 주민과 외지 방문객들이 함께 어울려 흥과 멋, 신명판을 만들 것으로 기대된다”면서 “많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.