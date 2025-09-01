검사·금감원·은행 나눠 ‘역할극’… AI 통해 가스라이팅 시켜 조종

진화하는 보이스피싱·스미싱 범죄

올해 1~7월 보이스피싱·스미싱 피해액이 8000억원에 육박할 정도로 역대 최고를 기록한 것은 그만큼 피싱조직의 수법이 진화하고 있어서다. “서울중앙지검 ○○○ 검사입니다”, “금융감독원 ○○○입니다” 등 기관 단 1곳을 사칭하면서 범죄에 연루됐다며 출금을 유도하는 ‘고전 방식’은 사라지는 추세다.31일 서울신문 취재를 종합하면 최근 두드러진 보이스피싱의 유형 중 하나는 정교해진 ‘역할극 사칭 사기’다.경찰과 금융당국에 따르면 피싱조직은 검사, 금감원 직원, 은행 직원 등으로 역할을 나눠 피해자에게 접근한다. 피해자의 연락처, 이름, 직장 등 일부 개인정보는 다크웹 등을 통해서 확보한 상태인 경우가 대부분이다. 이후 휴대전화 내 정보를 탈취하고, 통화·위치정보까지 통제할 수 있는 ‘악성 앱’을 설치하도록 유도한다.피싱 조직은 피해자가 악성 앱을 설치하도록 각종 수법을 동원한다. 대표적인 방식이 문자 메시지를 통한 ‘배송조회 URL’ 전송이다. 피해자가 링크를 누르도록 유도한 뒤 “신청하지 않은 카드가 배송될 예정이니 보안 점검을 위해 앱을 설치하라”고 안내한다. 저금리 대출 광고에 응한 피해자에게는 ‘대출 전용 앱’, ‘보안 앱’ 설치를 요구하기도 한다. 경찰 관계자는 “실제 금융회사 앱과 구별이 어려울 정도로 정교하게 만들어져 있다”고 말했다.이후 범죄 조직원들은 여러 기관을 사칭하며 피해자를 압박한다. 검찰을 사칭한 조직원이 “당신 명의로 개설된 계좌가 불법 자금 세탁에 이용됐다. 72시간 뒤 구속될 예정”이라고 전화를 하면 곧이어 금감원을 사칭한 조직원이 “최근 계좌 사칭 범죄가 급증하고 있어 확인차 연락드린다”며 다시 전화를 하는 식이다. 이때 피해자의 인적 사항이 적시된 서류 등을 문자 메시지로 보내기도 한다. 또 피해자가 악성 앱을 아직 설치하지 않았다면 ‘범죄 정보를 조회할 수 있다’며 악성 앱을 설치하는 URL을 발송하기도 한다.이 밖에도 카드배송원이나 우체국 집배원이 “카드 배송을 하러 왔다”고 연락한 뒤 “본인이 신청한 게 아니면 명의가 도용됐으니 고객센터에 전화해 보라”고 속이는 것도 수법 중 하나다.피해자가 고객센터에 전화를 걸면 이미 설치된 악성 앱이 작동해 통화가 조직원에게 연결된다. 이후 송금을 요구하는 등 피해자를 기만한다.심리적 지배를 통한 ‘가스라이팅’ 방식 사기도 늘고 있다. 조직은 피해자가 완전히 통제당했다고 판단할 때까지 돈을 요구하지 않고 반성문 작성 등을 지시한다. ‘본인이 처벌될 경우 가족이 입을 불이익’을 강조해 불안을 증폭시키는 것이다. 최근에는 인공지능(AI) 기술을 악용해 지인의 목소리를 모방하거나 딥페이크 영상을 전송해 피해자를 속이기도 한다.8월 초 전북 익산에 사는 20대 회사원 A씨는 개인정보 유출로 범죄에 연루됐다는 피싱조직의 가스라이팅에 속아 모텔에서 나흘간 먹고 자면서 실제 도피 생활을 했다.“선생님, 유출된 개인정보가 범죄에 활용됐는데요. 우선 안전한 장소로 이동해 계시면 조치를 취해 보겠습니다. 그동안 어떤 연락도 받으시면 안 됩니다.”이 같은 전화를 받은 A씨는 “수사에 협조하지 않으면 구속하겠다”, “범죄에 연루되지 않았다는 것을 입증해야 한다”는 조직의 압박에 이성적인 사고를 할 수 없었다고 한다. 이후 5000만원을 피싱조직에 건네려 했지만 다행히도 관련 첩보를 입수한 경찰의 설득으로 거액을 송금하는 일은 벌어지지 않았다.경찰 관계자는 “피싱 범죄가 갈수록 교묘하게 진화하면서 피해자를 심리적으로 조종하는 사례까지 나오고 있다”며 “예전의 단순한 보이스피싱이라 ‘나는 당하지 않겠다’고 생각하면 큰 착각”이라고 경고했다.피해자는 연령을 불문한다. 경찰청에 따르면 ‘기관사칭형’ 피해자의 52%는 30대 이하였고, ‘대출빙자형’ 피해자의 80%는 경제 활동이 왕성한 40~60대였다.앞서 박성주 경찰청 국가수사본부장은 직접 보이스피싱 예방 영상에 출연해 취임식 도중 휴대전화로 카드배송원, 검사 사칭범으로부터 전화를 받는 상황을 재연하기도 했다. 그만큼 누구나 보이스피싱의 표적이 될 수 있다는 얘기다.이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 “보이스피싱 발생 건수 증가에는 낮은 검거율도 한몫한다”며 “국가 간 사법 공조 체제를 강화하는 협정 체결이 효과적일 수 있다. 또 피싱이 합리적인 수준 이상으로 의심되는 경우 금융기관이 자체적으로 거래를 중단하거나 경찰에 신고하도록 권한과 의무를 부여하는 방안도 검토할 필요가 있다”고 제언했다.