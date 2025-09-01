피싱범에 털린 돈, 7개월 새 8000억

역대 최고 피해… 수법 진화
경찰, 5개월 동안 특별 단속
경찰이 9월 1일부터 내년 1월 말까지 5개월간 보이스피싱·스미싱 등 피싱 범죄에 대한 대대적 특별 단속에 나선다. 올 7월까지 피싱 범죄 피해액이 8000억원에 육박해 역대 최고 수준을 기록하는 등 관련 범죄가 끊이지 않자 수사 역량을 집중하겠다는 취지에서다.
31일 경찰청에 따르면 올해 1~7월 보이스피싱·스미싱 범죄는 1만 6561건, 피해액은 7992억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교하면 범죄 건수는 14%, 피해액은 95% 증가했다. 1~7월 기준으로 역대 최고 피해액일 뿐 아니라 지난해 전체 피해액(9525억원)과도 큰 차이가 나지 않는다.
이번 특별 단속은 최근 부처 합동으로 발표한 범정부 피싱 근절 종합대책, 이른바 ‘보이스피싱과의 전쟁’ 선포에 따른 경찰의 첫 후속 조치다. 경찰은 ▲국내외 피싱 조직 수사 ▲자금 세탁 ▲대포폰·대포통장과 같은 범행 수단 등 피싱 범죄와 관련한 모든 불법 행위를 단속할 방침이다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 “최근 피싱 범죄는 교묘한 신종 수법을 사용해 피해자들이 다시 딛고 일어설 힘과 의지까지 뺏고 있다”며 “범죄 근절을 위해 모든 수사 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
