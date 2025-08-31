대구 다세대 주택 화재로 50대·20대 모녀 숨져…아들은 병원 이송

방금 들어온 뉴스

대구 다세대 주택 화재로 50대·20대 모녀 숨져…아들은 병원 이송

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-08-31 12:41
수정 2025-08-31 12:41
31일 오전 7시 25분쯤 대구 북구 구암동에 있는 3층 규모 다세대 주택 2층에서 불이 나 2명이 숨지고 1명이 전신 2도 화상을 입었다. 대구소방안전본부 제공
31일 오전 7시 25분쯤 대구 북구 구암동에 있는 3층 규모 다세대 주택 2층에서 불이 나 2명이 숨지고 1명이 전신 2도 화상을 입었다. 대구소방안전본부 제공


대구의 한 다세대주택에서 불이 나 집 안에 있던 모녀가 숨지고 아들이 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다.

31일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 7시 25분쯤 대구 북구 구암동에 있는 3층 규모 다세대 주택 2층에서 불이 났다.

이 불로 집 안에 있던 50대 여성 A씨와 20대 딸 B씨가 숨졌다. 아들인 C(20대)씨는 전신 2도 화상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 이웃 3명도 연기를 마셔 치료를 받았다.

신고를 받은 소방당국은 인력 89명과 소방차 32대를 현장에 투입해 진화작업을 벌인 끝에 오전 8시쯤 불길을 잡았다.

31일 대구 강북경찰서 등에 따르면 이날 오전 7시 25분쯤 대구 북구 구암동의 한 3층 규모 다세대주택 2층에서 불이 났다. 신고를 받고 출동한 소방 당국은 인력 89명, 소방 장비 32대를 동원해 오전 8시쯤 불을 완전히 껐다.



경찰은 C씨가 회복되는 대로 정확한 화재 원인 등을 조사할 계획이다.
대구 민경석 기자
