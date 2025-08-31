부산항 낡은 항만시설, 힐링 여가 공간 변신한다

이미지 확대 오륙도 방파제 환경개선사업 예상도. 부산해양수산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 오륙도 방파제 환경개선사업 예상도. 부산해양수산청 제공

이미지 확대 다대포항 낫개방파제 조형물 예상도. 부산해수청 제공 닫기 이미지 확대 보기 다대포항 낫개방파제 조형물 예상도. 부산해수청 제공

부산항의 낡은 항만 시설물이 공공디자인이 가미돼 여가·힐링 공간으로 변신한다.부산해양수산청 부산항건설사무소는 부산항 내 낡고 오래된 항만시설에 대한 부산항 항만시설 환경개선사업을 다음 달 1일 착공한다고 31일 밝혔다.사업 대상은 조도 방파제, 오륙도 방파제, 감천항 서방파제, 다대포항 낫개 방파제, 영도 북빈대체부두, 다대포해안 동측지구 등 6개 항만시설이다.부산해수청은 총 22억4천만원을 들여 내년 9월까지 공공디자인을 도입하고 시설 개보수 등 인프라를 재정비해 심미성과 안전성을 확보할 계획이다.부산해수청은 앞서 지난해 3월부터 지난 5월까지 실시설계용역과 관할 자치단체 의견 등을 수렴해 각 항만시설에 부산항 브랜드(BUSAN Port) 표기, BI(브랜드 이미지) 명판 부착, 토포그래피 및 슈퍼 그래픽 조성, 해양수산부 캐릭터 조형물 설치 등 세부 정비계획안을 마련했다.특히 올해 해수욕장으로 처음 개장한 다대포해안 동측지구에는 이용자 안전과 편의성을 확보하기 위해 보도교를 설치하고 경사로를 정비하는 등 시설 개선 공사를 내년 이후 착수할 예정이다.