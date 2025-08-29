학교에 폭발물 설치했다.... 부산 고교에 협박 팩스, 500명 대피

방금 들어온 뉴스

학교에 폭발물 설치했다.... 부산 고교에 협박 팩스, 500명 대피

구형모 기자
입력 2025-08-29 14:28
수정 2025-08-29 14:28
29일 부산 동구의 한 고등학교에서 폭발물 설치 협박 팩스가 접수돼 경찰이 교내를 수색하고 있다.부산 경찰청 제공
29일 부산 동구의 한 고등학교에서 폭발물 설치 협박 팩스가 접수돼 경찰이 교내를 수색하고 있다.부산 경찰청 제공


부산의 한 고등학교에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 접수돼 경찰이 수색에 나섰다.

29일 부산동부경찰서에 따르면 이날 0시 30분쯤 부산 동구에 있는 한 고교 교무실 팩스로 “학교 시설 안에 압력솥을 이용한 폭탄을 여러개를 설치했다. 오늘 오후 폭발할 예정”이라는 문서가 들어왔다.

학교 관계자가 출근해 팩스를 확인한 뒤 오전 10시 49분쯤 112에 신고했다. 경찰 조사 결과 해당 팩스는 일본에서 발신된 것으로 파악됐다.

학교 측은 즉시 수업을 중단하고 학생과 교직원 500여명을 대피시켰다.

경찰은 특공대를 포함한 50여명을 투입해 교내외를 수색중이며 , 폭발물 탐지견과 장비를 활용해 정밀 수색을 이어가고 있다. 경찰은 이와 동시에 발신자 추적에도 나섰다.
구형모 기자
