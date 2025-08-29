대전 서구 환경공무관 12명 신규 채용…‘국민 체력 100’ 인증 대체

방금 들어온 뉴스

대전 서구 환경공무관 12명 신규 채용…‘국민 체력 100’ 인증 대체

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-08-29 13:29
수정 2025-08-29 13:29
만 61세까지 근무, 만 19세 이상 지원 가능

대전 서구청 전경. 서울신문 DB
대전 서구청 전경. 서울신문 DB


대전 서구는 29일 환경공무관(공무직) 12명을 신규 채용한다고 밝혔다.

선발은 서류 심사(30점)와 체력 심사(30점), 면접 심사(40점) 순으로 진행하며 고득점자순으로 최종 합격자를 선발할 예정이다.

올해부터 체력 심사 기준이 전면 개정돼 국가 공인 제도인 ‘국민 체력 100’ 인증으로 대체한다. 체력 공인 시험으로 채용 공고일 전 6개월 이내 발급된 인증서만 유효하며 1등급(30점), 2등급(21점), 3등급(12점)으로 반영된다. 제도 변경은 올해 5월 사전 공지됐다.

현장 평가 과정에서 발생할 수 있는 부상 위험과 당일 컨디션에 따른 변수를 줄이기 위해서다. 지원자는 전국 인증센터에서 평가받아 성적을 제출할 수 있어 더욱 안전하고 공정한 채용 환경이 마련될 것으로 기대된다.

환경공무관은 만 61세까지 근무할 수 있고 만 19세 이상이면 누구나 지원 가능하다. 매년 경쟁률이 10~20대 1에 달한다.



서철모 서구청장은 “체력 심사 제도 개선으로 지원자의 불필요한 부담을 덜고 안전하면서 공정한 기회를 제공할 수 있게 됐다”며 “환경공무관 채용을 더욱 공정하고 투명하게 운영하겠다”고 밝혔다.
대전 박승기 기자
