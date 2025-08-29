울산 미혼남녀 84명, 칠월칠석 선상에서 ‘특별한 만남’

방금 들어온 뉴스

울산 미혼남녀 84명, 칠월칠석 선상에서 ‘특별한 만남’

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-08-29 11:10
수정 2025-08-29 11:10
‘울산 로맨틱-데이’, 29일 타니베이호텔·고래바다여행선에서 개최

울산 고래바다여행선. 서울신문DB
울산 고래바다여행선. 서울신문DB


울산지역 직장인 미혼남녀들이 칠월칠석을 맞아 29일 선상에서 특별한 만남을 갖는다.

울산시는 이날 오후 2시부터 동구 타니베이호텔과 고래바다여행선에서 울산지역 직장인 미혼남녀 84명을 대상으로 ‘칠월칠석, 울산 로맨틱-데이’ 행사를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 바쁜 직장 생활 속에서 인연을 찾기 어려운 청년들에게 새로운 만남의 기회를 제공해 울산 정착을 돕도록 마련됐다.

이를 위해 시는 지난 1∼17일 울산 거주 25∼39세(1986∼2000년생) 직장인 미혼남녀를 모집했다. 그 결과 대·중소기업, 공공기관, 금융기관, 전문직, 서비스업 등 다양한 분야에서 470명이 신청했다.

특히 행사 참여를 위해 주소를 울산으로 옮긴 신청자까지 있어 눈길을 끌었다. 시는 신청자 중 추첨을 통해 남녀 42명씩 총 84명을 선발했다.

이날 행사는 연애 특강, 매칭 이벤트, 1대 1 순회 대화, 식사 데이트, 고래바다여행선 선상 데이트, 불꽃축제, 커플 매칭 순으로 이어진다.

시 관계자는 “청년들이 울산에 안정적으로 정착해 지역사회의 든든한 경제 주체로 자리 잡을 수 있도록 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.
울산 박정훈 기자
