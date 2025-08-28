경찰, 더본코리아 ‘농지법 등 위반 등’ 송치

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

경찰이 백종원 대표가 이끄는 외식기업 더본코리아의 농지법 위반 등 고발 건과 관련해 법인과 관계자를 검찰로 넘겼다.28일 충남경찰청 반부패경제범죄수사대에 따르면 27일 농지법과 축산물위생관리법 위반 등 혐의로 더본코리아 법인과 법인·백석공장 관계자들을 27일 불구속 송치했다.더본코리아는 충남 예산군 농업진흥구역에 설립한 백석공장에서 2016년 9월부터 지난 3월까지 중국산 메주, 미국·캐나다·호주산 대두 등 외국산 원료로 된장을 생산해 판매한 혐의를 받고 있다.백석공장 인근에 비닐하우스 2동(440㎡)을 농업용 고정식 온실 용도로 신고 후 된장 원료 보관 창고로 사용해 농지법을 위반한 혐의도 추가됐다.법인 측은 예산군의 행정처분에 따라 지난해 12월 비닐하우스를 철거했고, 경찰 수사가 시작되자 지난 6월 백석공장 운영을 중단했다.2023년 11월 충남 홍성군에서 열린 바비큐 축제에서는 상온에 노출된 상태로 돼지고기를 일반 트럭에 싣고 운송해 축산물위생관리법을 위반한 혐의도 받고 있다.다만 경찰은 더본코리아 측이 충남 지역 축제장에서 농약 분무기를 활용해 고기에 소스를 뿌려 식품위생법을 위반했다는 고발 건에 대해서는 무혐의 불송치 결정을 내렸다.경찰 관계자는 “더본코리아가 농약 분무기와 바비큐 그릴을 조리기구로 판매한 것은 아니라 처벌 대상은 아닌 것으로 확인했다”고 설명했다.